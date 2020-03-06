Россияне все меньше хотят видеть женщин на важных государственных постах
Число россиян, которые хотели бы видеть женщин на высоких государственных постах, за четыре года резко снизилось. Это следует из совместного исследования ВЦИОМа и Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Так, если в 2016 г. с присутствием женщины на посту президента согласились бы 32% опрошенных, то сейчас – лишь 21%. Доля респондентов, желающих видеть женщину в должности премьера, сократилась с 55 до 31%, а на посту министра здравоохранения или образования – с 89 до 69%. Также все меньше россиян хотят, чтобы женщина возглавляла одну из ведущих партий или занимала пост руководителя фракции или комитета Госдумы.
В первую очередь, по мнению россиян, женщины-политики должны обладать умом (36%), честностью (29%) и решительностью (14%). Среди занимающихся политикой женщин таким качествам, как полагают респонденты, более всего соответствуют председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (ее назвали 19% опрошенных) и официальный представитель МИДа Мария Захарова (11%). Если бы эта «идеальная» женщина-политик баллотировалась на пост президента России в 2024 г., за нее проголосовали бы 52%, а не проголосовали – 39%. Причем 36% из тех, кто не стал бы голосовать за кандидата-женщину, объясняют это тем, что президентом должен быть мужчина.
Большинство россиян пока не готовы видеть женщину на посту президента или премьер-министра, поскольку не решаются доверить им государственные посты, на которых принимаются ключевые решения, говорится в докладе ЦПК. Россияне согласны, чтобы женщины играли важные, но не первостепенные роли в политике и госвласти. При этом больше всего к приходу женщин в политику готова молодежь в возрасте 18–24 лет, а наиболее популярны идеи женщины-президента и женщины-премьера среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, отмечают авторы исследования. Наиболее финансово обеспеченные россияне, напротив, меньше всего хотят видеть на этих постах женщин. Эксперты ЦПК объясняют такие тенденции дефицитом ярких женщин в публичном поле, популяризацией государством консервативных и семейных ценностей, а также сохранением запроса на «сильную руку».
Политика не является сегодня для граждан неким пространством идеалов, скорее это элемент рутины или чуждого мира, говорит политолог Михаил Виноградов: «Никто не осуждает обывателя, что он не хочет видеть женщину или гея начальником ЖЭКа или начальником отделения полиции. С другой стороны, образцов женщин-политиков, на которых хотелось бы равняться, почти не появляется в России. Да и в мире ярких звезд не зажигалось».
Для большинства россиян гендер не является релевантным политическим признаком, считает политолог Аббас Галлямов: «Женщины в политике давно, и избиратели к этому привыкли. Принимая решение, за кого голосовать, люди смотрят на политическую позицию кандидата по основным вопросам, на его компетентность, опыт и т. д. Гендерную принадлежность они учитывают в последнюю очередь». Будучи спрошенными социологами о том, о чем они никогда не задумывались, респонденты начинают импровизировать и выбирать варианты ответов наобум, говорит эксперт: «Полученные цифры ни о чем не говорят, с таким же успехом избирателей можно было спрашивать о том, предпочитают ли они политиков высоких или низких, симпатичных или ординарных и т. д. Какие-нибудь ответы респонденты конечно дадут и в этом случае, однако никакого отношения к их реальным электоральным мотивам они иметь не будут».