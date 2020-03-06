Россияне все меньше хотят видеть женщин на важных государственных постах

Для большинства россиян гендер не является релевантным политическим признаком, считает политолог Аббас Галлямов: «Женщины в политике давно, и избиратели к этому привыкли. Принимая решение, за кого голосовать, люди смотрят на политическую позицию кандидата по основным вопросам, на его компетентность, опыт и т. д. Гендерную принадлежность они учитывают в последнюю очередь». Будучи спрошенными социологами о том, о чем они никогда не задумывались, респонденты начинают импровизировать и выбирать варианты ответов наобум, говорит эксперт: «Полученные цифры ни о чем не говорят, с таким же успехом избирателей можно было спрашивать о том, предпочитают ли они политиков высоких или низких, симпатичных или ординарных и т. д. Какие-нибудь ответы респонденты конечно дадут и в этом случае, однако никакого отношения к их реальным электоральным мотивам они иметь не будут».