Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

Он рассказал «Интерфаксу», что на сайте Басманного суда есть информация о девяти обысках в отношении их организации. По словам адвоката Михаила Бирюкова, все они связаны с делом ЮКОСа о хищениях в 2003 г. В свою очередь пресс-секретарь организации Константин Фомин заявил, что в движении обыски связывают с подачей заявки на митинг 15 июля против принятых поправок в Конституцию. «Ведомости» направили запрос в МВД.