Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей ПивоваровУ сотрудников «Открытой России» и «МБХ медиа» проходят обыски
У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Он рассказал «Интерфаксу», что на сайте Басманного суда есть информация о девяти обысках в отношении их организации. По словам адвоката Михаила Бирюкова, все они связаны с делом ЮКОСа о хищениях в 2003 г. В свою очередь пресс-секретарь организации Константин Фомин заявил, что в движении обыски связывают с подачей заявки на митинг 15 июля против принятых поправок в Конституцию. «Ведомости» направили запрос в МВД.
Утром 9 июля начались обыски у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы, еще одного из лидеров кампании «Нет!» Юлии Галяминой, у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик и у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, рассказал «Интерфаксу» представитель «Правозащиты Открытки». Также известно об обысках у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова. Позже в телеграм-канале «МБХ-медиа» сообщили, что обыски начались в их редакции.
Адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин подтвердил «Ведомостям» эту информацию. Причины обысков в редакции он уточнить не смог. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщил, что обыски проводятся в рамках расследуемого СКР дела. Представитель СКР отказался от комментариев.
По словам адвоката Михаила Бирюкова, следствие проводит обыски в рамках дела ЮКОСа 2003 г. Оппозиционеров подозревают в использовании средств, похищенных у «Апатитов», пишет «ОВД-инфо».
В мае 2019 г. стало известно о «третьем деле» ЮКОСа. Позднее генпрокурор Юрий Чайка подтвердил, что дело против ЮКОСа действительно расследуется. Политика и бывшего совладельца компании Михаила Ходорковского и других неназванных фигурантов дела подозревают в легализации $6 млрд, сообщали «РИА «Новости» со ссылкой на официальный канал Генпрокуратуры.