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Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

Ведомости
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Расследование третьего дела ЮКОСа действительно ведется. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме, передает «РИА Новости».

В каком статусе сейчас находится этот процесс, неясно, отмечает агентство. Если соответствующее уголовное дело заведено, то расследовать его должна не Генпрокуратура, а Следственный комитет.

О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на советника генпрокурора Салавата Каримова. По его словам, Михаил Ходорковский заплатил топ-менеджменту компании несколько десятков миллионов рублей за то, чтобы они пролоббировали в правительстве идею «сконцентрировать акции ЮКОСа в руках эффективного инвестора».

Так называемое дело ЮКОСа было заведено в 2003 г. В 2005 г. суд признал Ходорковского виновным в мошенничестве и неуплате налогов и приговорил его к девяти годам лишения свободы. В 2010 г. Ходорковского приговорили к 14 годам лишения свободы по второму делу ЮКОСа о хищении нефти.

В 2007 г. ЮКОС был признан банкротом, в ходе распродажи большая часть его активов досталась «Роснефти». Впрочем, еще до банкротства главный актив «Юкоса» – «Юганскнефтегаз» был арестован за долги компании и продан с молотка. Впоследствии «Юганскнефтегаз» тоже достался «Роснефти».

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Технологии
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Тиньков предложил «Яндексу» объединить бизнес

Ведомости
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Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу объединить бизнес. По его словам, внутри любой экосистемы должен быть банк, потому что люди, чтобы пользоваться услугами и сервисами, должны за них заплатить.

«Вопрос с "Яндексом" – он с Тиньковым или со Сбером? Я считаю, что если мы объединимся с «Яндексом» в широком смысле, то капитализация объединенной компании будет более $20 млрд и Сбербанку мало не покажется, потому что самые талантливые люди работают в этих двух компаниях», – заявил Тиньков. «Давайте объединяться, – обратился бизнесмен к Воложу, – если, конечно, золотая акция Сбербанка вам это позволит».

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Бизнес
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«Газпром нефть», Repsol и Shell создадут совместное предприятие

Ведомости
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«Газпром нефть», Repsol и Shell подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для освоения Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан. Партнеры намерены закрыть сделку в 2020 г. В СП будут переданы принадлежащие «Газпром нефти» лицензии на оба участка. Ей достанется 50% в капитале компании, доли Repsol и Shell составят по 25%. Что зарубежные компании внесут в счет оплаты долей, партнеры не сообщают.

Лескинский и Пухуцяяхский участки расположены на северо-востоке полуострова Гыдан. Оба они слабо изучены и значительно удалены от транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. Лескинский участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Его площадь составляет 3027 кв. км. Извлекаемые ресурсы нефти категории D2, по данным «Газпром нефти», составляют 100 млн т нефтяного эквивалента. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский участок площадью 825 кв. км расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным «Газпром нефти», извлекаемые ресурсы углеводородов категории D1 и D2 составляют около 35 млн т нефтяного эквивалента.

Технологии
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«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ

Ведомости
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Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК. Накануне руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на ПМЭФ сообщал, что компания и силовое ведомство выработали «приемлемое решение».

«Наша задача – сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», – сказал Худавердян. Он подчеркнул, что компания в любом случае обязана выполнять требования закона Яровой, как и другие игроки рынка.

Ранее сообщалось, что ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервиса «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». В «Яндексе» заявляли, что из закона, по которому ФСБ запрашивает ключи для дешифровки сообщений, не следует, что компания обязана передавать ключи, необходимые для расшифровки всего трафика. ФСБ никак эту информацию не комментировала.

6 июня вице-премьер Максим Акимов, комментируя публикации о требовании ФСБ к компании, подчеркнул, что «Яндекс» не пострадает от чрезмерного административного давления.

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Технологии
Новости

В России впервые за историю упал трафик с пиратских ресурсов

Ведомости
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В России впервые в истории замедлился темп роста пиратского трафика, сказал на Питерском международном экономическом форуме генеральный директор Group IB Илья Сачков.

«Вопреки прогнозам общий объем пиратского трафика в 2018 г. увеличился всего на 10% (в позапрошлом году был 12%) – это самый низкий показатель по динамике за последние годы», – сказал он. Но выросла доля потребления пиратского контента с мобильных устройств в 2018 г. до 31% с 23% годом ранее. Абсолютный показатель потребления такого контента на мобильных устройствах увеличился на 40% в сравнении с 2017 г.

Антипиратский закон действует в России с 2013 г. Изначально антипиратские меры предполагали простую блокировку сайтов с нелицензионным контентом до подачи иска по существу, но правообладатели назвали эту меру недостаточной. Год спустя была принята вторая версия закона, которая позволила владельцам прав добиваться вечной блокировки пиратских сайтов, а также документ распространился с пиратских фильмов на музыку, книги и софт.

В 2017 г. депутаты приняли поправки о блокировке «зеркал» пиратских сайтов. Кроме того, законопроект обязал поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты и их «зеркала». В 2018 г. руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отчитывался президенту, что в России заблокированы все крупнейшие пиратские сайты.

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Политика
Новости

Чайка предлагает отказаться от судебной санкции на арест

Ведомости
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Генпрокурор Юрий Чайка призвал вернуть право на аресты прокурорам. Об этом он заявил, подводя итоги секции ПМЭФ, посвященной защите прав инвесторов. Участники секции призвали прокуратуру более активно возражать следствию при решении вопроса об избрании меры пресечения бизнесменам.

«Те предложения о поправках, которые вносить будем точечные, – они проблему не решат, надо кардинально менять вопрос о полномочиях прокурора в процессае, иначе проблема не будет решена, – заявил Чайка. – Вы говорили – суд, арест и так далее... Ну что это решит? У нас судья с момента ареста уже вовлекается в отправление правосудия, нет у нас института следственных судей. Поэтому, может быть, использовать модель, которая была в Советском Союзе: прокурор арестовывает, а его действия обжалуются в суд. И суд уже отстранен от участия в процессе, вступает в процесс, только когда рассматривает дело по существу».

В 2015 г. Генпрокуратура не поддержала предложение Совета по правам человека при президенте о введении института следственных судей – как следовало из записки, размещенной на портале ведомства, там решили: система активного судебного контроля за ходом расследования приведет к вторжению суда в деятельность гособвинения. «Предложенная модель <...> представляет собой посягательство на основный принцип осуществления правосудия – речь идет о принципе разделения функции разрешения дела от других [функций]», – говорилось в отзыве Генпркуратуры.

Политика
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Калви не приедет на Петербургский экономический форум

Ведомости
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Адвокаты основателя Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом, так и не получили ответ от Следственного комитета России (СКР), можно ли ему поехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), сообщил «Ведомостям» адвокат Калви Дмитрий Клеточкин. «Я в прошлый четверг подавал в СКР ходатайство ответа до сих пор нет», сказал адвокат.

«РИА Новости» отмечает, что комментарием СКР пока не располагает.

ПМЭФ проходит 6–8 июня. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил телеканалу RT, что Кремль хотел бы видеть Калви на экономическом форуме. «Что касается дела Майкла Калви. Это досадное дело. Мы очень сожалеем по поводу этого. Конечно, мы хотели бы видеть Майкла среди участников форума, поскольку он более 15 лет является активным игроком на российском рынке», – отмечал Песков.

Baring Vostok в конце мая сообщил, что Калви зарегистрирован как участник форума. Его адвокаты подали прошение в СКР с просьбой разрешить бизнесмену поехать на форум. 5 июня Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пообещала организовать поездку Калви на ПМЭФ, если получит соответствующее уведомление от следователей. «Если такое разрешение поступит, мы со своей стороны все сделаем, все организуем как надо. Никаких проблем в этом нет», – говорил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале. По делу проходят также партнеры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Всем им предъявлены обвинения в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все фигуранты были арестованы. В апреле суд смягчил меру пресечения для Калви и Кордичева, заменив содержание под стражей на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, отрицают свою вину.

Бизнес
Новости

Группа ЕСН начала переговоры с китайцами о поставках метанола

Ведомости
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Группа ЕСН Григория Березкина начала переговоры с китайскими партнерами о заключении off-take-контракта на поставки метанола с проектируемого в Амурской области завода. Об этом рассказал председатель совета директоров Группы ЕСН Григорий Березкин.

Группа ЕСН работает над проектом не первый год. Завод мощностью более 1 млн т метанола в год планируется разместить на площадке одного из принадлежащих группе ЕСН нефтеналивных терминалов в порту Находка. Инвестиции ранее оценивались примерно в 50 млрд руб. В мае вице-премьер Юрий Трутнев говорил, что проект получит государственную поддержку на 4,9 млрд руб. Газ для завода группа ЕСН планирует закупать у «Газпрома».

Политика
Новости

Чайка заявил, что не сомневается в законности дела Калви

Ведомости
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У Генпрокуратуры нет «никаких сомнений» по поводу законности расследования в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, заявил генпрокурор Юрий Чайка, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019).

Калви, являясь акционером коммерческого предприятия, и подконтрольные ему структуры взяли кредит в 2 млрд руб. в банке «Восточный», а когда наступил срок расчета – вернули акции, которые PricewaterhouseCoopers, одна из крупнейших аудиторских компаний мира, оценила в 600 000 руб., напомнил Чайка. По его словам, сейчас проводится повторная экспертиза, которая может повлиять на результат оценки, но пока нет никаких сомнений в том, что дело расследуется законно. Так Чайка ответил на призыв партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрия Афанасьева внести в суд представление об освобождении всех фигурантов дела Калви. «Это было бы главным событием экономического форума», – уверен Афанасьев.

Уголовное дело в отношении Калви было возбуждено в феврале. Фигурантами дела стали также партнеры фонда Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Следствие подозревает их в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все фигуранты были арестованы. В апреле суд смягчил меру пресечения для Калви и Кордичева, заменив содержание под стражей на домашний арест. Другие фигуранты дела по-прежнему в СИЗО. Все фигуранты, кроме Кордичева, отрицают свою вину.

Ранее защита Калви сообщила, что он был заранее зарегистрирован как участник ПМЭФ, поэтому адвокаты попросили следователей отпустить бизнесмена из-под домашнего ареста на форум. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила о готовности организовать поездку Калви в Петербург, если получит соответствующее разрешение следователей. Пока такого разрешения не поступало, уточняли в ведомстве.

Финансы
Новости

Костин увидел признаки перегрева рынка потребкредитования

Ведомости
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Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин увидел определенные сигналы, свидетельствующие о перегреве рынка потребительского кредитования в России. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), передает «Интерфакс».

«Мои эксперты все и замы говорят, что еще рынок не перегрет, но мне кажется, что определенные сигналы есть, и нужно осторожнее, по крайней мере, уже к концу этого года надо посмотреть и более внимательным быть к потребкредитам», – заявил Костин. Он отметил, что поддерживает подход Центробанка, который пытается вытеснить с рынка самые рискованные потребительские кредиты с высокими ставками.

В I квартале, по данным Frank RG, россияне взяли 1,9 трлн руб. кредитов, большая часть которых (1,05 трлн) – нецелевые необеспеченные кредиты. Их выдано на 25% больше, чем в январе – марте 2018 г. Всего выдачи розничных кредитов за год выросли на 16%, а ипотека – лишь на 3,5%.

В мае первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что регулятор внимательно следит за этой ситуацией. Рост розничного кредитования – это «объективный процесс, не нужно его запрещать», но ЦБ настораживает его скорость: это может оказаться ловушкой и для населения, и для банков, признавал он. Тулин признавал, что пока меры ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования не привели к заметному сокращению годовых темпов роста, но уже влияют на месячные и квартальные данные. По его словам, влияние на рынок оказывает усталость населения от «аскетического образа жизни».

Выбор редактора
Политика
Новости

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Ведомости
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Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

По ее словам, в ночь на 7 июня следователь Игорь Лопатин связался с ней и сообщил, что Голунова задержали «прямо сейчас» при покушении на сбыт наркотика мефедрона. Голунов во время разговора со следователем, находясь рядом с телефоном, сказал, что его задержали не ночью, а еще в два часа дня 6 июня, и что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом, рассказала Рейтер.

Приехавшему утром 7 июня адвокату Дмитрию Джулаю Голунов сообщил, что после задержания его избили: в момент освидетельствования он схватился за стул, после чего полицейские начали волочь его по полу, а один из них ударил кулаком в щеку. Также полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их, рассказал журналист.

Как рассказал Русской службе BBC Джулай, Голунова задержали в 14.30 неподалеку от метро «Цветной бульвар», когда он направлялся на встречу с источником. Задержание проводили несколько оперативников, которые обнаружили у него в рюкзаке сверток с наркотическим веществом при досмотре, а позже нашли еще один сверток при обыске в квартире.

Голунова доставили в отдел полиции на улицу Луначарского, где ему сообщили, что он подозревается в преступлении по ст. 228.1 Уголовного кодекса («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

По словам Джулая, с момента задержания Голунову не позволяли связаться с близкими, коллегами или адвокатом больше 12 часов. Только в 03.42 утра 7 июня Лопатин позвонил одной из коллег Голунова, сообщил о задержании и предложил найти ему адвоката.

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор издания Иван Колпаков выпустили заявление, в котором выражают убежденность в невиновности Голунова. «У нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», – подчеркивается в заявлении.

Пресс-служба ГУ МВД Москвы подтвердила «Интерфаксу», что 6 июня был задержан 36-летний житель столицы, «у которого при личном досмотре было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом». Экспертиза установила, что это был наркотик метилэфедрон массой около четырех граммов, утверждает ведомство. Дома у задержанного, по версии МВД, нашли три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы.

Голунов известен как автор материалов о работе столичной мэрии. На «Медузе», в частности, в декабре 2018 г. было опубликовано его расследование об имуществе семьи вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. Последний его материал в этом издании был опубликован в мае. Он посвящен «черным кредиторам» – микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. До этого журналист работал в таких издания, как «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», «Дождь».

Технологии
Новости

Милош Бикович спродюсирует сериал для «НМГ студии»

Ведомости
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Милош Бикович, известный актер кино и сериалов, стал продюсером сериала об изобретателе Николе Тесла, сообщила «НМГ студия», по чьему заказу производится сериал.

Тесла – физик и инженер сербского происхождения, родился в 1856 г., известен своими работами по созданию устройств, работающих на переменном токе. Именем Теслы названа единица измерения плотности магнитного потока и компания Илона Маска.

Бикович много играл в российских кино и сериалах, например в фильме «Лёд» от компании «Водород» и сериале «Отель «Элеон», который идет на канале СТС. «Национальная медиа группа» (НМГ) – владелец «НМГ студии» и «СТС Медиа», а также совладелец «Водорода». Сериал о Тесле станет первым опытом Биковича по самостоятельному продюсированию. Также продюсерами сериала стали гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и генпродюсер «Водорода» Михаил Врубель.

«НМГ студия» описывает сериал как фантастическое представление жизни Теслы: «Начало XX века. Слухи и легенды о Тесле оказались правдой. Тесла изобрел технологию, которая обеспечит всем непрерывную энергию. Гений нашел формулу счастья всего человечества и... пропал. Он стал мишенью для спецслужб».

Это международный проект, который производится сразу на нескольких языках, он будет готов в 2020 г. В России проект выйдет на digital-ресурсах НМГ и в эфире СТС.

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