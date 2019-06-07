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Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа

Расследование третьего дела ЮКОСа действительно ведется. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Юрий Чайка на Петербургском международном экономическом форуме, передает «РИА Новости».

В каком статусе сейчас находится этот процесс, неясно, отмечает агентство. Если соответствующее уголовное дело заведено, то расследовать его должна не Генпрокуратура, а Следственный комитет.

О новом расследовании дела ЮКОСа ранее сообщал НТВ со ссылкой на советника генпрокурора Салавата Каримова. По его словам, Михаил Ходорковский заплатил топ-менеджменту компании несколько десятков миллионов рублей за то, чтобы они пролоббировали в правительстве идею «сконцентрировать акции ЮКОСа в руках эффективного инвестора».

Так называемое дело ЮКОСа было заведено в 2003 г. В 2005 г. суд признал Ходорковского виновным в мошенничестве и неуплате налогов и приговорил его к девяти годам лишения свободы. В 2010 г. Ходорковского приговорили к 14 годам лишения свободы по второму делу ЮКОСа о хищении нефти.

В 2007 г. ЮКОС был признан банкротом, в ходе распродажи большая часть его активов досталась «Роснефти». Впрочем, еще до банкротства главный актив «Юкоса» – «Юганскнефтегаз» был арестован за долги компании и продан с молотка. Впоследствии «Юганскнефтегаз» тоже достался «Роснефти».