Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

В Хабаровске снова прошли протестные акции в поддержку Фургала

Они не были согласованы с властями города
Ирина Чевтаева
С. Мингазов / Ведомости

В Хабаровске второй день подряд прошли протестные акции в поддержку действующего губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2004‒2005 гг., сообщает ТАСС. Акции не были согласованы с местными властями.

Официальной информации о количестве митингующих нет. По оценке корреспондента ТАСС, в митинге и шествии участвовали несколько сотен человек. По информации штаба политика Алексея Навального в Хабаровске, в акции приняли участие около 2000 местных жителей.

Протестующие собрались на центральных улицах города. У многих из них в руках плакаты с призывами освободить главу региона. Собравшиеся провели митинг и шествие, сообщает «МБХ медиа». Активист Глеб Марьясов рассказал изданию, что в воскресенье на улицы города вышло в разы меньше людей, чем в субботу. «Видимо, это связано с тем, что не было единогласия, как вчера, проводить или нет. Одни писали, что будет автопробег, другие ‒ что митинг», ‒ пояснил он. По его словам, к шествию горожане присоединялись стихийно ‒ с улиц, остановок. Некоторые автомобилисты оставляли машину и присоединялись к толпе, добавил он. Шествие завершилось возле здания краевой администрации, сказал Марьясов. Когда будет проходить следующая акция протеста, он не знает. «Часть жителей хочет собираться каждый день, другая часть ‒ в выходные», ‒ отметил Марьясов.

«Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению COVID-19. Берегите себя и своих близких!» ‒ говорится в распространенном в воскресенье пресс-службой правительства края обращении (цитата по «Интерфаксу»).

Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске. Фотографии

Тысячи протестующих на Дальнем Востоке не встретили сопротивления полиции

В воскресенье акция в поддержку Фургала также прошла в Комсомольске-на-Амуре. В ней приняли участие около 500 человек, рассказал «МБХ медиа» активист Михаил Потапенков. «Прошли по тому же маршруту, что и вчера, перекрыв дороги, пошли в сторону администрации, помитинговали около администрации и пошли к зданию ФСБ», ‒ рассказал он.

По словам активистов, акции протеста проходили мирно. Полицейские никого не задерживали.

Накануне в Хабаровске прошли несогласованный митинг и шествие в поддержку Фургала. В них приняли участие до 12 000 человек, сообщал корреспондент «Ведомостей». Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко назвала происходящее «акцией поддержки». По ее словам, во время митинга никого не задерживали.

Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 г. 9 июля этого года его задержали. В этот же день он был этапирован в Москву для допроса и следственных действий. После задержания Следственный комитет предъявил губернатору обвинения в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября. Сам губернатор вину не признает.

Ранее по теме: Жители Хабаровска вышли на стихийный митинг в поддержку арестованного Фургала

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных