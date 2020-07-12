В Хабаровске снова прошли протестные акции в поддержку Фургала

Протестующие собрались на центральных улицах города. У многих из них в руках плакаты с призывами освободить главу региона. Собравшиеся провели митинг и шествие, сообщает «МБХ медиа». Активист Глеб Марьясов рассказал изданию, что в воскресенье на улицы города вышло в разы меньше людей, чем в субботу. «Видимо, это связано с тем, что не было единогласия, как вчера, проводить или нет. Одни писали, что будет автопробег, другие ‒ что митинг», ‒ пояснил он. По его словам, к шествию горожане присоединялись стихийно ‒ с улиц, остановок. Некоторые автомобилисты оставляли машину и присоединялись к толпе, добавил он. Шествие завершилось возле здания краевой администрации, сказал Марьясов. Когда будет проходить следующая акция протеста, он не знает. «Часть жителей хочет собираться каждый день, другая часть ‒ в выходные», ‒ отметил Марьясов.