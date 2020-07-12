В Хабаровске снова прошли протестные акции в поддержку Фургала

В Хабаровске снова прошли протестные акции в поддержку ФургалаОни не были согласованы с властями города
В Хабаровске второй день подряд прошли протестные акции в поддержку действующего губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств бизнесменов в 2004‒2005 гг., сообщает ТАСС. Акции не были согласованы с местными властями.
Официальной информации о количестве митингующих нет. По оценке корреспондента ТАСС, в митинге и шествии участвовали несколько сотен человек. По информации штаба политика Алексея Навального в Хабаровске, в акции приняли участие около 2000 местных жителей.
Протестующие собрались на центральных улицах города. У многих из них в руках плакаты с призывами освободить главу региона. Собравшиеся провели митинг и шествие, сообщает «МБХ медиа». Активист Глеб Марьясов рассказал изданию, что в воскресенье на улицы города вышло в разы меньше людей, чем в субботу. «Видимо, это связано с тем, что не было единогласия, как вчера, проводить или нет. Одни писали, что будет автопробег, другие ‒ что митинг», ‒ пояснил он. По его словам, к шествию горожане присоединялись стихийно ‒ с улиц, остановок. Некоторые автомобилисты оставляли машину и присоединялись к толпе, добавил он. Шествие завершилось возле здания краевой администрации, сказал Марьясов. Когда будет проходить следующая акция протеста, он не знает. «Часть жителей хочет собираться каждый день, другая часть ‒ в выходные», ‒ отметил Марьясов.
В Хабаровске снова начинаются протесты. По информации местного штаба Навального, в акции принимают участие более 2000 человек. Видео: Twitter / Штаб Навального в Хабаровскеhttps://t.co/q5EkvPQwXT pic.twitter.com/X2uYDfug6Q— МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 12, 2020
«Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению COVID-19. Берегите себя и своих близких!» ‒ говорится в распространенном в воскресенье пресс-службой правительства края обращении (цитата по «Интерфаксу»).
В воскресенье акция в поддержку Фургала также прошла в Комсомольске-на-Амуре. В ней приняли участие около 500 человек, рассказал «МБХ медиа» активист Михаил Потапенков. «Прошли по тому же маршруту, что и вчера, перекрыв дороги, пошли в сторону администрации, помитинговали около администрации и пошли к зданию ФСБ», ‒ рассказал он.
По словам активистов, акции протеста проходили мирно. Полицейские никого не задерживали.
Накануне в Хабаровске прошли несогласованный митинг и шествие в поддержку Фургала. В них приняли участие до 12 000 человек, сообщал корреспондент «Ведомостей». Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко назвала происходящее «акцией поддержки». По ее словам, во время митинга никого не задерживали.
Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 г. 9 июля этого года его задержали. В этот же день он был этапирован в Москву для допроса и следственных действий. После задержания Следственный комитет предъявил губернатору обвинения в организации заказных убийств предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября. Сам губернатор вину не признает.