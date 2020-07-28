Кораблестроители просят переоценить головные корабли для ВМФ России

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» – головной заказ проекта 955. Был заложен еще в 1996 г. Юрием Лужковым и Анатолием Чубайсом, вступил в строй в 2013 г. после завершения всех испытаний, включая пуски ракет «Булава» /Олег Кулешов