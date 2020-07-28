Кораблестроители просят переоценить головные корабли для ВМФ России

Кораблестроители просят переоценить головные корабли для ВМФ РоссииСейчас они несут на их строительстве многомиллиардные убытки
На встрече 27 июля с президентом России Владимиром Путиным гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов поднял вопрос об определении цены головных кораблей для Военно-морского флота (ВМФ), на которых обкатываются новые системы и технологии строительства новых проектов перед серийным строительством единиц для ВМФ.
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