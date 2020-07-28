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Кораблестроители просят переоценить головные корабли для ВМФ России

Сейчас они несут на их строительстве многомиллиардные убытки
Светлана Бочарова Алексей Никольский
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» – головной заказ проекта 955. Был заложен еще в 1996 г. Юрием Лужковым и Анатолием Чубайсом, вступил в строй в 2013 г. после завершения всех испытаний, включая пуски ракет «Булава» /Олег Кулешов

На встрече 27 июля с президентом России Владимиром Путиным гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов поднял вопрос об определении цены головных кораблей для Военно-морского флота (ВМФ), на которых обкатываются новые системы и технологии строительства новых проектов перед серийным строительством единиц для ВМФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных