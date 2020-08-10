Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика Эксклюзивно по подписке

Россия признала избрание Лукашенко, но без энтузиазма

Президент Белоруссии может использовать свою слабость в торге с Кремлем
Светлана Бочарова
Кадры действий белорусских силовиков могут заставить ЕС ввести санкции против белорусского руководства /Sergei Grits / AP

Реакция западных и восточных политиков на официально объявленную победу Александра Лукашенко на президентских выборах оказалась противоположной. Первое поздравление поступило от руководителя Китая Си Цзиньпина, второе – от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму третьим. В этот раз поздравление Путина было менее теплым, чем после предыдущей победы Лукашенко в октябре 2015 г. Ту победу Лукашенко Путин назвал «убедительной» и «свидетельствующей о высоком политическом авторитете и доверии со стороны населения» к Лукашенко. Характеризовать нынешний результат Лукашенко Путин никак не стал, лишь традиционно высказал надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между двумя странами, в том числе в военно-политической области. Наблюдательная миссия СНГ, в которую входили депутаты Госдумы России и сенаторы, признала выборы в Белоруссии легитимными, открытыми и конкурентными. Однако не все российские парламентарии с этим согласились. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ единоросс Константин Затулин в интервью «Газета.ru» назвал итоги выборов в Белоруссии сомнительными, избирательная кампания, по его мнению, «сопровождалась тотальной фальсификацией». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал происходящее в Белоруссии «агонией режима» и предсказал эмиграцию Лукашенко «в этом году или в следующем».

Европейские государства одинаково жестко высказались и по поводу избирательной кампании в Белоруссии, и по поводу жестких действий правоохранителей в отношении протестующих. Власти Польши и Германии призвали ЕС рассмотреть вопрос о новых санкциях в отношении Белоруссии. Россия официально на противостояние в Белоруссии не отреагировала, лишь «РИА Новости» со ссылкой на свой источник, очевидно, в российских дипломатических кругах сообщило, что Москва рассчитывает на признание итогов выборов проигравшими кандидатами и на отказ победителя от излишней строгости к ним.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных