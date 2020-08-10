Россия признала избрание Лукашенко, но без энтузиазма

Реакция западных и восточных политиков на официально объявленную победу Александра Лукашенко на президентских выборах оказалась противоположной. Первое поздравление поступило от руководителя Китая Си Цзиньпина, второе – от президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму третьим. В этот раз поздравление Путина было менее теплым, чем после предыдущей победы Лукашенко в октябре 2015 г. Ту победу Лукашенко Путин назвал «убедительной» и «свидетельствующей о высоком политическом авторитете и доверии со стороны населения» к Лукашенко. Характеризовать нынешний результат Лукашенко Путин никак не стал, лишь традиционно высказал надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между двумя странами, в том числе в военно-политической области. Наблюдательная миссия СНГ, в которую входили депутаты Госдумы России и сенаторы, признала выборы в Белоруссии легитимными, открытыми и конкурентными. Однако не все российские парламентарии с этим согласились. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ единоросс Константин Затулин в интервью «Газета.ru» назвал итоги выборов в Белоруссии сомнительными, избирательная кампания, по его мнению, «сопровождалась тотальной фальсификацией». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал происходящее в Белоруссии «агонией режима» и предсказал эмиграцию Лукашенко «в этом году или в следующем».