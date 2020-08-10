Протесты в Белоруссии против Александра Лукашенко могут продолжиться

Это произошло после того, как вечером 9 августа в Минске и еще в 32 населенных пунктах (по данным МВД) прошли протесты населения, недовольного предварительными результатами выборов. В Минске демонстрации переросли в столкновения с милицией, которая активно применяла нелетальные средства поражения – резиновые пули, слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. По данным МВД, было задержано около 3000 человек, пострадало 50 граждан и 39 сотрудников милиции, некоторых из них пришлось госпитализировать.