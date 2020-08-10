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Протесты в Белоруссии против Александра Лукашенко могут продолжиться

Но имеют мало шансов на успех при сохранении единства власти
Глеб Мишутин
Протесты 9 августа в Минске /Yauhen Yerchak / EPA / ТАСС

Днем 10 августа ЦИК Белоруссии сообщил результаты голосования на президентских выборах 9 августа по итогам подсчета 99% голосов. Согласно им действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. За кандидата от объединенного штаба оппозиции Светлану Тихановскую проголосовало 10,09% избирателей, остальное пришлось еще на трех кандидатов и голоса «против всех».

Это произошло после того, как вечером 9 августа в Минске и еще в 32 населенных пунктах (по данным МВД) прошли протесты населения, недовольного предварительными результатами выборов. В Минске демонстрации переросли в столкновения с милицией, которая активно применяла нелетальные средства поражения – резиновые пули, слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. По данным МВД, было задержано около 3000 человек, пострадало 50 граждан и 39 сотрудников милиции, некоторых из них пришлось госпитализировать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных