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Лавров обсудил задержания российских журналистов с главой МИД Белоруссии

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой Владимиром Макеем задержания российских журналистов на территории Белоруссии, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«Руководители внешнеполитических ведомств двух государств также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации», – указано в сообщении.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве добавили, что министры также затронули прошедшие в Белоруссии президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

«Договорились и далее поддерживать конструктивное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств и загранучреждений, в том числе по теме решения возникающих оперативных вопросов практического характера», – добавили в МИД Белоруссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных