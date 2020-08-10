Лавров обсудил задержания российских журналистов с главой МИД Белоруссии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с белорусским коллегой Владимиром Макеем задержания российских журналистов на территории Белоруссии, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.
«Руководители внешнеполитических ведомств двух государств также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Беларуси вне легального поля без соответствующей аккредитации», – указано в сообщении.
В белорусском внешнеполитическом ведомстве добавили, что министры также затронули прошедшие в Белоруссии президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
«Договорились и далее поддерживать конструктивное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств и загранучреждений, в том числе по теме решения возникающих оперативных вопросов практического характера», – добавили в МИД Белоруссии.