Кремль выступил за диалог в рамках закона в Белоруссии

Как считает доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, санкции ЕС в отношении Белоруссии – это всего лишь ритуал. «Санкции – это реверанс в адрес европейской общественности. Одно дело – протесты «желтых жилетов» во Франции, у них социально-экономические требования, а тут вопрос о невероятной фальсификации голосов в десятки процентов. Для европейцев это шок. В их понимании избиения [мирных демонстрантов] – это государственный переворот и террор против народа», – отмечает эксперт. Суздальцев полагает, что санкции будут персональными и слабыми – европейские государства не откажутся от белорусского бензина и не закроют свои посольства. При этом он не считает, что санкции заставят Лукашенко теснее сотрудничать с Россией. По мнению Суздальцева, жульничество с подсчетом голосов и жестокие действия против демонстрантов бьют в первую очередь по имиджу Москвы. «Раньше уже были санкции – и Лукашенко все равно уже 26 лет у власти и интеграции с Россией так и не начал. И сейчас не начнет. Ситуация для нас тупиковая. Режим [Лукашенко] блокирует нам интеграцию с белорусским народом, подставляет нас и стоит нам огромных денег», – резюмировал Суздальцев.