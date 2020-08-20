Кремль выступил за диалог в рамках закона в Белоруссии

Кремль выступил за диалог в рамках закона в БелоруссииАлександр Лукашенко предложил оппонентам лопаты вместо диалога
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 19 августа белорусский кризис внутренним делом Белоруссии и заявил о недопустимости вмешательства во внутриполитические дела республики. «Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог», – сказал Песков.
Также Песков заявил, что о предоставлении Минску военной помощи в рамках Организации договора о коллективной безопасности речи не идет. «Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и собственно и белорусское руководство – оно само признало, что такой потребности нет». Военное присутствие России на территории Белоруссии пресс-секретарь президента отрицает.
Военное присутствие иностранных государств на территории Белоруссии отрицает и действующий президент страны Александр Лукашенко. Однако ни о каком диалоге с оппозицией, о котором осторожно говорил Песков и на котором настаивают лидеры Европейского союза (ЕС), у Лукашенко и речи быть не может. Создание Координационного совета оппозиции, который официально начал работу 18 августа, Лукашенко назвал незаконным. Штаб оппозиции белорусский лидер назвал «черной сотней». «Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», – заявил Лукашенко.
1,277 млн человек
на 1 января 2020 г. были заняты в государственном секторе белорусской экономики, по данным Белстата. Это составляет 43,4% от всех занятых в белорусской экономике
Также президент напомнил своим политическим оппонентам, что создание альтернативных органов власти с целью ее захвата карается законом.
ЕС тем временем объявил о введении санкций против белорусов, причастных к фальсификации выборов и насилию над мирными демонстрантами.
Одним из инициаторов санкций выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Заявление о санкциях содержится в пресс-релизе, опубликованном 19 августа на сайте Евросовета (высшего политического органа ЕС, состоящего из глав исполнительной власти европейских государств). Как следует из сообщения Евросовета, прогресс, достигнутый в отношениях между ЕС и Белоруссией, рискует быть потерянным. «Только мирный и демократический процесс, укрепленный с помощью свободных и независимых СМИ и сильного гражданского общества, способен предложить устойчивое решение», – заявляют европейские политики. Как сообщает «РИА Новости», председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что в рамках санкций могут быть заморожены активы тех белорусов, которые злоупотребляют своей властью и нарушают основные свободы. ЕС также решил выделить 56 млн евро гражданскому обществу Белоруссии.
1070 белорусских рублей
или $511, составила средняя заработная плата в госсекторе в 2019 г.
Как считает доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, санкции ЕС в отношении Белоруссии – это всего лишь ритуал. «Санкции – это реверанс в адрес европейской общественности. Одно дело – протесты «желтых жилетов» во Франции, у них социально-экономические требования, а тут вопрос о невероятной фальсификации голосов в десятки процентов. Для европейцев это шок. В их понимании избиения [мирных демонстрантов] – это государственный переворот и террор против народа», – отмечает эксперт. Суздальцев полагает, что санкции будут персональными и слабыми – европейские государства не откажутся от белорусского бензина и не закроют свои посольства. При этом он не считает, что санкции заставят Лукашенко теснее сотрудничать с Россией. По мнению Суздальцева, жульничество с подсчетом голосов и жестокие действия против демонстрантов бьют в первую очередь по имиджу Москвы. «Раньше уже были санкции – и Лукашенко все равно уже 26 лет у власти и интеграции с Россией так и не начал. И сейчас не начнет. Ситуация для нас тупиковая. Режим [Лукашенко] блокирует нам интеграцию с белорусским народом, подставляет нас и стоит нам огромных денег», – резюмировал Суздальцев.
11,4% госпредприятий
были убыточными в 2019 г.
Те, кто считает, что протесты в Белоруссии выдохлись и Лукашенко удержался, торопят события, считает политолог Евгений Минченко: «Думаю, что партия еще не сыграна, она, что называется, перешла в эндшпиль».
Итоги первых 10 дней протестов в Белоруссии не показательны – и на Украине, и в Армении события развивались гораздо дольше, напоминает эксперт. Он предполагает, что теперь белорусская оппозиция переходит к тактике проведения одной крупной акции в неделю по образцу Украины 2014 г. «Достаточно нового повода, чтобы люди были возмущены и вновь вышли на улицы», – отмечает Минченко. Эксперт напоминает историю украинских протестов 2014 г.: «В пятницу происходил какой-то эксцесс – в субботу возмущенные люди выходили на улицы. То кому-то ухо отрежут, то кого-то из активистов изобьют <...> То есть происходила подпитка [протестов] новыми негативными информационными поводами». «Главная задача Лукашенко сейчас, с одной стороны, не дать подобных информационных поводов, а с другой стороны, что гораздо сложнее, не дать сконструировать эти поводы», – говорит Минченко. Поводами для новых протестов в Белоруссии, в частности, могут послужить анонсированные властями массовые увольнения бастующих людей или задержания лидеров протеста, приводит примеры собеседник «Ведомостей».
154,5 млрд
белорусских рублей, или $26 млрд, составлял долг предприятий госсектора на конец 2019 г., что примерно в 10 раз больше их совокупной прибыли в 2019 г.
Минченко напомнил, что Лукашенко уже отверг как партнера Координационный совет оппозиции, а больше ему разговаривать не с кем: «Возникает вопрос: в разговоре с кем он должен использовать примирительную риторику? Компромисс предполагает начало какого-то диалога. Думаю, пока он рискует подпитать какими-нибудь своими действиями, да даже и заявлениями, новую волну протеста».