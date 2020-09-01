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«Единая Россия» позовет сторонников голосовать за партию через мессенджеры и соцсети

Перейти к такой агитации поспособствовала пандемия коронавируса
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Перед выборами 13 сентября партия «Единая Россия» будет рассылать сообщения своим сторонникам через мессенджеры, соцсети и электронную почту, призывая их проголосовать за партию и ее кандидатов на выборах в заксобрания, гордумы и довыборах в Госдуму. Если эта технология сработает, то в следующем году такие призывы будут рассылать и для голосования за партию и ее кандидатов на выборах в Госдуму. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника – близкий к «Единой России» и близкий к администрации президента. Идея принадлежит замсекретаря генсовета «Единой России» Сергею Перминову, говорят оба собеседника «Ведомостей». Перминов подтвердил «Ведомостям», что такая агитация будет проводиться.

«Партия считает, что ее сильная сторона – это базы сторонников, которые за последние полгода проявили себя как волонтеры на голосовании по Конституции и во время карантина. Единороссы хотят, чтобы сторонники приводили голосовать за партию и ее кандидатов родственников, знакомых. Рассылка будет делаться по базам данных, чтобы так установить цифровую коммуникацию», – говорит собеседник, близкий к администрации президента. Он не исключил, что это будут не только базы сторонников партии, но и другие базы данных: «Например, если люди работают в бюджетной сфере, то, скорее всего, они все-таки проголосуют за власть». Происходит технологизация выборов, в том числе и агитации, заключает собеседник: «Сейчас агитацию через мессенджеры и почту опробуют на всех осенних выборах в заксобрания и гордумы, а в следующем году могут применить и на выборах в Госдуму». Базы сторонников партии делаются уже многие годы – это те, кто когда-либо голосовал за «Единую Россию», говорит собеседник, близкий к единороссам: «Происходит такая цифровизация этой базы – если раньше по ней были обходы и раздатки, то сейчас агитация будет в электронном виде. Непонятно, например, увидел ли человек раздатку в почтовом ящике, а в мессенджере видно, что человек прочитал сообщение. Новшество как раз в том, что это будет идти через соцсети, электронную почту и мессенджеры».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных