«Единая Россия» позовет сторонников голосовать за партию через мессенджеры и соцсети

«Партия считает, что ее сильная сторона – это базы сторонников, которые за последние полгода проявили себя как волонтеры на голосовании по Конституции и во время карантина. Единороссы хотят, чтобы сторонники приводили голосовать за партию и ее кандидатов родственников, знакомых. Рассылка будет делаться по базам данных, чтобы так установить цифровую коммуникацию», – говорит собеседник, близкий к администрации президента. Он не исключил, что это будут не только базы сторонников партии, но и другие базы данных: «Например, если люди работают в бюджетной сфере, то, скорее всего, они все-таки проголосуют за власть». Происходит технологизация выборов, в том числе и агитации, заключает собеседник: «Сейчас агитацию через мессенджеры и почту опробуют на всех осенних выборах в заксобрания и гордумы, а в следующем году могут применить и на выборах в Госдуму». Базы сторонников партии делаются уже многие годы – это те, кто когда-либо голосовал за «Единую Россию», говорит собеседник, близкий к единороссам: «Происходит такая цифровизация этой базы – если раньше по ней были обходы и раздатки, то сейчас агитация будет в электронном виде. Непонятно, например, увидел ли человек раздатку в почтовом ящике, а в мессенджере видно, что человек прочитал сообщение. Новшество как раз в том, что это будет идти через соцсети, электронную почту и мессенджеры».