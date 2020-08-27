Эксперты предсказывают референдумные кампании во всех 18 регионах, где пройдут выборы

Эксперты предсказывают референдумные кампании во всех 18 регионах, где пройдут выборыОднако в семи регионах есть вероятность перехода к конкурентному сценарию выборов
Во всех 18 регионах, где 13 сентября состоятся губернаторские выборы, кампании идут по референдумным сценариям. Вероятность, что кампании пойдут по конкурентному сценарию при определенных обстоятельствах, есть в семи регионах: в четырех, где губернаторы идут на переизбрание, – в Пензенской, Ростовской, Тамбовской областях и Краснодарском крае, и в трех, где на выборы идут врио губернаторов, – в Иркутской, Архангельской областях и Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом говорится в докладе близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) о выборах губернаторов и депутатов региональных парламентов в 2020 г.
Эксперты связывают то, что все кампании в этом году референдумные, с несколькими факторами. Где-то, вроде Татарстана, главы обладают высокой популярностью, в некоторых регионах (Коми) врио смогли показать эффективность борьбы с коронавирусом, а в каких-то лоббировали интересы региона в федеральном центре (Камчатский и Пермский края, Архангельская и Калужская области, Севастополь). В части регионов из игры удалось вывести наиболее опасных соперников через межпартийные «сделки», включив оппозиционеров в губернаторские списки кандидатов в Совет Федерации (в Коми, Архангельской и Брянской областях).