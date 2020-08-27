Эксперты предсказывают референдумные кампании во всех 18 регионах, где пройдут выборы

Во всех 18 регионах, где 13 сентября состоятся губернаторские выборы, кампании идут по референдумным сценариям. Вероятность, что кампании пойдут по конкурентному сценарию при определенных обстоятельствах, есть в семи регионах: в четырех, где губернаторы идут на переизбрание, – в Пензенской, Ростовской, Тамбовской областях и Краснодарском крае, и в трех, где на выборы идут врио губернаторов, – в Иркутской, Архангельской областях и Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом говорится в докладе близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) о выборах губернаторов и депутатов региональных парламентов в 2020 г.