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Вторые туры на губернаторских выборах возможны в пяти регионах, говорится в докладе «Госсовет 2.0»

Негативной эмоциональной повестки нет, а власть лучше подготовилась к выборам, чем в 2018 году, не согласен эксперт
Елена Мухаметшина
Власть подготовилась к выборам губернаторов в этом году лучше, чем два года назад /Максим Стулов / Ведомости

Вероятность вторых туров на губернаторских выборах 13 сентября высока в пяти регионах – Пензенской, Иркутской, Костромской, Архангельской областях и в Краснодарском крае. Об этом говорится в рейтинге устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», подготовленном экспертами холдинга «Минченко консалтинг». Еще в четырех регионах вероятность второго тура средняя – это Ростовская, Тамбовская области, Коми и Пермский край. В остальных девяти регионах, где пройдут прямые губернаторские выборы (Татарстан, Чувашия, Севастополь, Камчатка, Еврейская автономная область, Ленинградская, Смоленская, Брянская и Калужская области), вероятность вторых туров низкая.

В регионах, где возможны вторые туры, на выборы идут двое врио губернаторов – Игорь Кобзев (Иркутская область) и Александр Цыбульский (Архангельская область), остальные губернаторы переизбираются. В регионах со средней вероятностью второго тура также два врио – это Владимир Уйба (Коми) и Дмитрий Махонин (Пермский край).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных