Вторые туры на губернаторских выборах возможны в пяти регионах, говорится в докладе «Госсовет 2.0»Негативной эмоциональной повестки нет, а власть лучше подготовилась к выборам, чем в 2018 году, не согласен эксперт
Вероятность вторых туров на губернаторских выборах 13 сентября высока в пяти регионах – Пензенской, Иркутской, Костромской, Архангельской областях и в Краснодарском крае. Об этом говорится в рейтинге устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», подготовленном экспертами холдинга «Минченко консалтинг». Еще в четырех регионах вероятность второго тура средняя – это Ростовская, Тамбовская области, Коми и Пермский край. В остальных девяти регионах, где пройдут прямые губернаторские выборы (Татарстан, Чувашия, Севастополь, Камчатка, Еврейская автономная область, Ленинградская, Смоленская, Брянская и Калужская области), вероятность вторых туров низкая.
В регионах, где возможны вторые туры, на выборы идут двое врио губернаторов – Игорь Кобзев (Иркутская область) и Александр Цыбульский (Архангельская область), остальные губернаторы переизбираются. В регионах со средней вероятностью второго тура также два врио – это Владимир Уйба (Коми) и Дмитрий Махонин (Пермский край).