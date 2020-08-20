Новые партийные проекты примут участие в осенних выборах

У партии «Новые люди» зарегистрированы списки кандидатов на выборы в заксобрания в Новосибирской, Рязанской, Калужской, Костромской областях. При этом одномандатникам от партии в основном отказывали в регистрации – так, в Рязанской области зарегистрировали одного кандидата, а 13 кандидатам отказали. Отказ партия получила в регистрации на выборы в заксобрание Воронежской области и в гордуму Воронежа, а также на выборах в заксобрание Белгородской области. Всего от партии на выборах разного уровня в этом году выдвигалось 598 кандидатов, зарегистрировано 452 человека. Собеседник в пресс-службе не исключил, что в Воронежской и Белгородской областях «местные активисты, которые идут на выборы от «Новых людей», попали в стоп-листы у местных чиновников, но подтверждений у нас нет».