Межэлитные конфликты в Тамбовской области привели к удивительным результатам выборов

Межэлитные конфликты в Тамбовской области привели к удивительным результатам выборовГубернатор-единоросс набрал почти 80% голосов, а «Единая Россия» проиграла выборы в гордуму Тамбова
Одним из главных сюрпризов прошедших 11–13 сентября выборов стала победа губернатора Тамбовской области и секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Никитина с 79,3% голосов и одновременный проигрыш «Единой России» в гордуму Тамбова партии «Родина». Кандидаты «Родины» выиграли 17 из 18 одномандатных округов, а по спискам «Родина» получила 44,27%. Тогда как у «Единой России» по спискам 23,45% и победа одного одномандатника – всего шесть мест в гордуме. На выборы «Родина» шла под лозунгом «Команда Косенкова». Максим Косенков – это бывший мэр Тамбова, который в 2009 г. был осужден за похищение человека, а в 2014 г. вышел по УДО.
Еще одна аномалия – это разница между результатами губернатора Никитина в Тамбове и в районах. По результатам трех территориальных избирательных комиссий (ТИК) Тамбова результат Никитина – 41,7%, 41% и 37,6%, т. е. в среднем по городу он набрал 40,1%. А в районах в некоторых ТИК результат достигает 95%. Средний результат Никитина (по данным 29 ТИК), по подсчетам «Ведомостей», составляет 86,15%.
«Единая Россия» разбирается, что сейчас произошло в Тамбове, результаты уже называют «тамбовской аномалией», сказал в среду секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак: «Экзитполы показывали нашу победу. Губернатор, секретарь отделения партии, победил с убедительным результатом. Сейчас по региону работает комиссия, чтобы понять, что произошло». По его словам, позже будут сделаны кадровые выводы по ситуации в Тамбове. Собеседник в региональном отделении партии говорит, что социология ФОМа, региональных социологов и ФСО показывала электоральный рейтинг «Единой России» 50% и у «Родины» 20%: «По прогнозам, в 17 округах должен был победить наш кандидат. То же самое показывали экзитполы. В результате цифры зеркальные, а в одномандатных округах победил лишь тот кандидат «Единой России», где не было оппонента от «Родины».
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу губернатора Тамбовской области. «Результат партии – это задел с прошлых выборов, в том числе в Госдуму, результат работы Косенкова»,– сказал собеседник в «Родине».
Собеседник, близкий к администрации президента, рассказывает, что между Никитиным и «Родиной» были договоренности: «Вопрос, как это все было сделано, – даже для наших выборов случай особый, поэтому нужно ждать последствий». В целом задача решена, но по факту все расценивается как казус, который объясняется межэлитным конфликтом между Косенковым и Никитиным, говорит еще один собеседник, близкий к администрации: «Городская элита, которая в свое время была отодвинута, использовала сейчас партийный бренд «Родины». Персонально по Никитину вряд ли будут какие-то выводы, поскольку он только избрался, хотя чью-то голову за такой результат скорее всего попросят».
Собеседник, близкий к региональным властям, говорит, что была договоренность, чтобы «Родина» не высказывалась против губернатора, тогда их список будет зарегистрирован. Список партии пытались снять с выборов, но позже восстановили. «К Косенкову хорошо относятся жители города, помнят, каким он был мэром. Вокруг него сформировалась определенная элитная группа. А сам Косенков убеждал людей, что если гордума будет контролироваться «Родиной», то его смогут избрать мэром города», – говорит собеседник. По его словам, рейтинг «Единой России» в городе невысокий – около 25–30%, у «Родины» был меньше, но они вели активную кампанию и сыграл «фактор Косенкова». Еще один собеседник, близкий к региональным властям, какие-либо договоренности опровергает.
Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц говорит, что в городе Тамбове было серьезное наблюдение на участках, «Голос» направил своих наблюдателей, именно этим и можно объяснить результаты Никитина и «Родины» в городе. Выигрыш «Родины» был шокирующим фактором для областной администрации, ведь это удар по легитимности губернатора, считает политолог Владимир Слатинов: «По ней бьет и контраст между результатом Никитина в городе и регионе в целом, а также провал «Единой России» в городе. Существовал имидж Никитина как главы «электорального султаната», но город оказался проблемнее, чем ожидали».
На результатах «Родины» на выборах в гордуму сказался целый ряд факторов – от внутриэлитных разломов до политического и электорального опыта лидеров местного отделения, которые в политике не один год и в последнее время тестировали свои возможности на местных выборах, говорит политолог Михаил Виноградов. Самое напрашивающееся объяснение диспропорции между голосованием в городе и области за губернатора – это механизмы административной коррекции, подтверждающие репутацию Тамбовской области как территории с высоким уровнем влияния власти на официальные итоги голосования, считает эксперт: «Каких-то четких шагов, призванных дезавуировать эти обвинения, команда Никитина с воскресенья не сделала».