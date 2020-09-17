Межэлитные конфликты в Тамбовской области привели к удивительным результатам выборов

Собеседник, близкий к администрации президента, рассказывает, что между Никитиным и «Родиной» были договоренности: «Вопрос, как это все было сделано, – даже для наших выборов случай особый, поэтому нужно ждать последствий». В целом задача решена, но по факту все расценивается как казус, который объясняется межэлитным конфликтом между Косенковым и Никитиным, говорит еще один собеседник, близкий к администрации: «Городская элита, которая в свое время была отодвинута, использовала сейчас партийный бренд «Родины». Персонально по Никитину вряд ли будут какие-то выводы, поскольку он только избрался, хотя чью-то голову за такой результат скорее всего попросят».