Вслед за ОАЭ и Бахрейном Израиль могут признать Саудовская Аравия и Оман

Вслед за ОАЭ и Бахрейном Израиль могут признать Саудовская Аравия и ОманПрезидент США считает это историческим моментом
Вечером 15 сентября Израиль подписал соглашение о нормализации отношений с двумя арабскими государствами – Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа. Израильскую делегацию возглавлял премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, со стороны арабских стран были министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид аль-Нахайян и его бахрейнский коллега Абдель Латиф аз-Заяни. По мнению Трампа, подписанное в Вашингтоне соглашение «изменит ход истории».
Одним из главных пунктов соглашения является нормализация отношений между Израилем и ОАЭ по договору, названному «авраамическим» в честь трех авраамических религий – иудаизма, ислама и христианства. Согласно этому договору, как пишет агентство Reuters, Израиль откладывает решение об аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. Помимо этого договор формирует в регионе антииранскую коалицию. Все три страны – Израиль, США и ОАЭ – считают Иран главной угрозой.
Текст соглашения между Израилем и ОАЭ, распространенный Белым домом, говорит о согласии ближневосточных государств на сотрудничество ради «мира и стабильности» в регионе. Стороны обязуются предотвращать любые враждебные или террористические действия в отношении друг друга. Израиль и ОАЭ откроют «настолько быстро, насколько это возможно» посольства и наладят пассажирское авиасообщение. Также Израиль и арабские государства обязуются помогать США в расширении регионального сотрудничества, как гласит текст совместной израильско-бахрейнской декларации. С Бахрейном Израиль также обменяется дипломатическими миссиями. Таким образом, еврейское государство будет признано еще двумя странами арабского мира. Ранее из всех арабских государств Израиль признавали только Марокко, Египет и Иордания.
Актуальным остается и палестинский вопрос. Как пишет Washington Post, с подписанными соглашениями Израиль получает все преимущества мира, не отказываясь при этом от оккупированных территорий. Подписание такого документа со стороны ОАЭ палестинцы расценили как предательство. По мнению Дэнниса Росса, бывшего представителя США на израильско-палестинских переговорах, соглашение – это знак палестинцам от ОАЭ, побуждающий их к заключению мира с Израилем. «Другие [арабские государства] не намерены ждать палестинцев», – отмечает Росс.
По словам Трампа, подписание соглашений лишь один из этапов по нормализации обстановки в регионе. Трамп заявил, что вскоре похожие соглашения подпишут и другие страны. «Пять или шесть государств очень скоро придут к этому», – заявил он (цитата по ТАСС). Назвать эти государства Трамп отказался, но журналисты спрашивали его о Саудовской Аравии и Омане. При этом, по мнению бывшего депутата кнессета Эйнат Вильф, отношение Саудовской Аравии к Израилю постепенно улучшается. «Они [саудиты] рассказывают по-другому всю историю евреев в регионе. Они не говорят: «Мы все еще ненавидим Израиль, евреи плохие, но они нужны нам в противостоянии Ирану». Теперь речь идет о том, что евреи здесь не чужие, здесь их дом и что палестинцам нужно принять их», – говорит Вильф.