Вслед за ОАЭ и Бахрейном Израиль могут признать Саудовская Аравия и Оман

По словам Трампа, подписание соглашений лишь один из этапов по нормализации обстановки в регионе. Трамп заявил, что вскоре похожие соглашения подпишут и другие страны. «Пять или шесть государств очень скоро придут к этому», – заявил он (цитата по ТАСС). Назвать эти государства Трамп отказался, но журналисты спрашивали его о Саудовской Аравии и Омане. При этом, по мнению бывшего депутата кнессета Эйнат Вильф, отношение Саудовской Аравии к Израилю постепенно улучшается. «Они [саудиты] рассказывают по-другому всю историю евреев в регионе. Они не говорят: «Мы все еще ненавидим Израиль, евреи плохие, но они нужны нам в противостоянии Ирану». Теперь речь идет о том, что евреи здесь не чужие, здесь их дом и что палестинцам нужно принять их», – говорит Вильф.