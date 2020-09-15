Бахрейн, Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений. Церемония состоялась в присутствии президента США Дональда Трампа в Белом доме, передает ТАСС.
Согласно договоренностям сторон, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Нетаньяху перед церемонией подписания соглашений заявил, что нормализация отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном проложит путь к миру с другими арабскими странами региона и поможет положить конец арабо-израильскому конфликту. Он поблагодарил Трампа за поддержку Израиля и усилия по продвижению мира с арабскими странами.
Ранее Трамп опубликовал в Twitter копию совместного заявления Израиля, Бахрейна и США, в котором стороны подчеркнули приверженность к работе над разрешением палестино-израильского конфликта.
В августе Трамп заявил, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений при посредничестве Вашингтона.