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Бахрейн, Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений. Церемония состоялась в присутствии президента США Дональда Трампа в Белом доме, передает ТАСС.

Согласно договоренностям сторон, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Нетаньяху перед церемонией подписания соглашений заявил, что нормализация отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном проложит путь к миру с другими арабскими странами региона и поможет положить конец арабо-израильскому конфликту. Он поблагодарил Трампа за поддержку Израиля и усилия по продвижению мира с арабскими странами. 

Ранее Трамп опубликовал в Twitter копию совместного заявления Израиля, Бахрейна и США, в котором стороны подчеркнули приверженность к работе над разрешением палестино-израильского конфликта.

В августе Трамп заявил, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений при посредничестве Вашингтона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных