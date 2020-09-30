«Умное голосование» в Томске не становится единогласным

Избранная депутатом гордумы как самовыдвиженец лидер томского штаба Навального Ксения Фадеева заявила, что есть только одно решение: «Мы не хотим видеть спикером единоросса». Спикером гордумы до этого был единоросс Сергей Панов. По словам Фадеевой, она находится «в постоянном контакте с коллегами из разных фракций». Но договоренностей с системной оппозицией, как и с «Новыми людьми», нет, сказала она: «Мы не можем на них давить и говорить, не голосуйте за единороссов, пусть это будет на их совести». Но зато «избиратели увидели, что «умное голосование» работает, а оппозиция, в частности коммунисты, теперь будет лучше работать, чтобы и потом получить поддержку», в том числе на выборах в облдуму и Госдуму, считает Фадеева.