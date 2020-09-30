«Умное голосование» в Томске не становится единогласным

«Умное голосование» в Томске не становится единогласнымУ оппозиции нет согласия по поводу спикера гордумы города
30 сентября депутаты Томской городской думы соберутся на организационное собрание, а спустя неделю, 6 октября, пройдет первое заседание городского парламента, где будет выбрано его руководство. «Единая Россия» потеряла в гордуме большинство из-за поддержки «умным голосованием» штаба Алексея Навального кандидатов в одномандатных округах, но вопрос о власти в гордуме остается открытым. В гордуму, которая состоит из 37 депутатов, прошло 19 человек, поддержанных в одномандатных округах «умным голосованием» (как самовыдвиженцы, так и представители оппозиционных партий; см. график). Единороссы смогли провести 11 партийных кандидатов (в прошлом – 21 депутат, во фракцию «Единой России» тогда вошло 30 человек).
Пока непонятно, кто займет пост председателя гордумы, говорит собеседник «Ведомостей» в «Единой России». По его словам, пока у партийцев не получается договориться с местной оппозицией о сохранении этой должности. Представитель пресс-службы городского отделения партии заявил, что позиция фракции по вопросу кандидатуры спикера будет сформулирована до конца недели.
Избранная депутатом гордумы как самовыдвиженец лидер томского штаба Навального Ксения Фадеева заявила, что есть только одно решение: «Мы не хотим видеть спикером единоросса». Спикером гордумы до этого был единоросс Сергей Панов. По словам Фадеевой, она находится «в постоянном контакте с коллегами из разных фракций». Но договоренностей с системной оппозицией, как и с «Новыми людьми», нет, сказала она: «Мы не можем на них давить и говорить, не голосуйте за единороссов, пусть это будет на их совести». Но зато «избиратели увидели, что «умное голосование» работает, а оппозиция, в частности коммунисты, теперь будет лучше работать, чтобы и потом получить поддержку», в том числе на выборах в облдуму и Госдуму, считает Фадеева.
Уже ясно, что ЛДПР (два депутата во фракции) не будет поддерживать кандидата от КПРФ, а ждет все же компромиссной фигуры, которой пока не видно среди кандидатов, говорит депутат Юрий Ворошилин. ЛДПР устроит даже кандидат из фракции «Единой России», если это будет новый спикер, сказал Ворошилин. Совершенно не определились «Новые люди» (два депутата): по словам избранного от партии Александра Цин-Дэ-Шаня, любые решения в думе он намерен оценивать, «исходя из личных качеств, а не по партийной принадлежности».
Депутат «Яблока» (три депутата) Евгений Каверзин говорит, что спикер должен быть независимый, но «все будет зависеть от КПРФ, которая получила восемь мест в думе». Депутат от КПРФ Андрей Петров, один из возможных кандидатов на позицию спикера, говорит, что сейчас идут консультации по вопросу о том, как распределить руководящие места в городском парламенте. Гарантией избрания Петрова могла бы стать единогласная поддержка кандидатов, избранных благодаря «умному голосованию» (среди них депутаты ЛДПР и «Новые люди»). «Но не все депутаты представляют одну политическую силу, поэтому иногда оппозиции бывает непросто договориться с собой», – сказал Петров.
Фигура оппозиционного спикера в случае с Томском, где больше всего кандидатов на минувших выборах победило благодаря «умному голосованию», могла бы стать символической, говорит политолог Александр Кынев. «У нас давным-давно на уровне региональных столиц не было прецедентов, когда люди из оппозиции избирались бы на такие должности, – замечает он. – Поэтому здесь важен не столько статус, сколько символизм». По словам Кынева, в Томске спикеры города всегда были сильными политиками и рассматривались в качестве потенциальных претендентов на пост мэра. Сейчас оппозиционный спикер может быть уравновешен мэром от «Единой России».
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина