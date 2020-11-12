Россия заинтересована в продлении договора о СНВ не больше США

Россия заинтересована в продлении договора о СНВ не больше СШАМосква считает американские условия сохранения договора неприемлемыми
Москва не слишком рассчитывает на то, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, известен также под названием СНВ-3) удастся продлить, заявил вчера журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Срок этого договора, заключенного в 2010 г. и ограничивающего количество стратегических носителей ядерного оружия и боезарядов, истекает в 2020 г., но он может быть продлен на пять лет. С лета между Россией и США ведутся консультации по этому вопросу.
«Из недр администрации [президента Дональда] Трампа мы читаем достаточно суетливые комментарии (о продлении ДСНВ. – «Ведомости»). Дескать, у России осталось немного времени, чтобы решить, с кем она хочет подписать [договор]: с Трампом, или она хочет все это [объявившему о своей победе на выборах Джо] Байдену подарить, или она все-таки хочет сделать приятное Трампу, чтобы он украл у Байдена внешнеполитический триумф. Это все разговоры из серии пикейных жилетов. И опять-таки разговоры, которые ведутся с точки зрения менталитета «кто будет побеждать, кто будет проигрывать», – заявил Лавров (цитата по ТАСС).
При этом Лавров отметил, что многие из выставляемых переговорщиками администрации Трампа условий для продления ДСНВ неприемлемы с российской точки зрения. Так, США предлагали России вообще ликвидировать такие средства, как подводный аппарат «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник», которые оснащены ядерной энергетической установкой. А для контроля, как следует из контекста, тактического ядерного оружия США требуют создания контрольных постов у предприятий по производству и ремонту боевых частей.
«Мы были уже в такой ситуации, когда американские инспекторы сидели у проходных наших заводов военно-промышленного комплекса. Это было в 1990-е гг., и возврата к этой системе, сами понимаете, никогда больше не будет», – сказал министр. Ранее в ноябре президент России Владимир Путин согласился с тем, что в случае продления ДСНВ на год можно было бы заморозить общее количество ядерных боезарядов, включая тактические. Ранее Россия отказывалась обсуждать свое тактическое ядерное оружие до вывода американского оружия этого класса из Европы. В целом же, как подчеркнул Лавров, продление ДСНВ нужно России не больше, чем США.
Коснулся Лавров и Договора об открытом небе, из которого решила выйти администрация Трампа. Этот договор разрешает его сторонам совершать наблюдательные полеты над территорией других стран-участниц. По словам министра, США требуют от стран-участниц передавать им данные, собранные при полетах над Россией, и одновременно запрещать российские полеты над американскими военными объектами на своей территории. Все это Россия считает нарушениями договора и потребовала от его участников письменных обязательств не совершать этого.
Высказывания Лаврова являются публичными проявлениями попыток напомнить американским партнерам о проблеме так и оставшегося подвешенным вопроса продления ДСНВ, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Понятное дело, что как действующим, так и потенциальным американским коллегам сейчас совсем не до этого, продолжает эксперт.
Текущая администрация сейчас занята планированием юридической битвы за сохранение кресла в Белом доме, а потенциальная администрация Байдена, с одной стороны, вроде бы включает сторонников продления ДСНВ без условий и на полный пятилетний срок, но сейчас, скорее всего, постарается вообще избежать контактов с Россией до официального утверждения своей победы, а может, и до инаугурации, продолжает Ермаков. Из-за положения в Вашингтоне в ситуации, таким образом, много неясного. Если республиканцы действительно планируют остаться в Белом доме, то им вообще нет смысла продлевать договор с Россией сейчас. Если в администрации Трампа смирились с поражением, нельзя исключать, что они решат продлить договор сами, чтобы он не доставался Байдену, который не начинал бы срок с «ответственного поведения на международной арене» в пику «авантюрному Трампу», полагает эксперт. Что касается заявления Лаврова по Договору об открытом небе, это просто повторение прежней российской позиции, говорит Ермаков. При этом многие американские союзники в Европе хотели бы его сохранить и понаблюдать за этими попытками будет интересно, говорит эксперт.