Россия заинтересована в продлении договора о СНВ не больше США

Текущая администрация сейчас занята планированием юридической битвы за сохранение кресла в Белом доме, а потенциальная администрация Байдена, с одной стороны, вроде бы включает сторонников продления ДСНВ без условий и на полный пятилетний срок, но сейчас, скорее всего, постарается вообще избежать контактов с Россией до официального утверждения своей победы, а может, и до инаугурации, продолжает Ермаков. Из-за положения в Вашингтоне в ситуации, таким образом, много неясного. Если республиканцы действительно планируют остаться в Белом доме, то им вообще нет смысла продлевать договор с Россией сейчас. Если в администрации Трампа смирились с поражением, нельзя исключать, что они решат продлить договор сами, чтобы он не доставался Байдену, который не начинал бы срок с «ответственного поведения на международной арене» в пику «авантюрному Трампу», полагает эксперт. Что касается заявления Лаврова по Договору об открытом небе, это просто повторение прежней российской позиции, говорит Ермаков. При этом многие американские союзники в Европе хотели бы его сохранить и понаблюдать за этими попытками будет интересно, говорит эксперт.