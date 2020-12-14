Джо Байден официально избирается президентом США

Джо Байден официально избирается президентом СШАДональду Трампу не удалось помешать голосованию выборщиков
Заседание коллегии выборщиков США должно 14 декабря проголосовать за президента в соответствии с выраженной 3 ноября волей избирателей в каждом штате. Последний штат – Гавайи – проголосует, когда в Москве будет утро 15 декабря. Президентом должен быть выбран кандидат от демократической партии Джо Байден. Согласно окончательным результатам выборов Байден набрал 51,4% голосов избирателей и 306 голосов в коллегии выборщиков. Его оппонент – действующий президент США республиканец Дональд Трамп получил 46,9% голосов избирателей и 232 голоса коллегии. Для победы там необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.
Сразу же после выборов в штабе Трампа объявили, что не согласны с их результатами, обвинив демократов в фальсификациях, в частности в регистрации «мертвых душ» и препятствовании республиканским наблюдателям. Трамп обещал оспорить победу Байдена в судах, однако тяжбы не принесли ему успеха. В Висконсине и Мичигане его иски были отклонены 12 декабря, местные судьи подтвердили победу Байдена в обоих штатах. Бретт Людвиг, судья в Висконсине, заявил, что претензии Трампа «не работают с точки зрения закона и фактов» (цитата по Associated Press). Как сообщает Detroit Free Press, Верховный суд Мичигана заявил 12 декабря, что вопросы, поднятые Трампом, «не должны рассматриваться этим судом». В Джорджии пересчет голосов проводился три раза, победа демократа была зафиксирована и в этом штате.