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Джо Байден официально избирается президентом США

Дональду Трампу не удалось помешать голосованию выборщиков
Глеб Мишутин
Carolyn Kaster / AP

Заседание коллегии выборщиков США должно 14 декабря проголосовать за президента в соответствии с выраженной 3 ноября волей избирателей в каждом штате. Последний штат – Гавайи – проголосует, когда в Москве будет утро 15 декабря. Президентом должен быть выбран кандидат от демократической партии Джо Байден. Согласно окончательным результатам выборов Байден набрал 51,4% голосов избирателей и 306 голосов в коллегии выборщиков. Его оппонент – действующий президент США республиканец Дональд Трамп получил 46,9% голосов избирателей и 232 голоса коллегии. Для победы там необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Сразу же после выборов в штабе Трампа объявили, что не согласны с их результатами, обвинив демократов в фальсификациях, в частности в регистрации «мертвых душ» и препятствовании республиканским наблюдателям. Трамп обещал оспорить победу Байдена в судах, однако тяжбы не принесли ему успеха. В Висконсине и Мичигане его иски были отклонены 12 декабря, местные судьи подтвердили победу Байдена в обоих штатах. Бретт Людвиг, судья в Висконсине, заявил, что претензии Трампа «не работают с точки зрения закона и фактов» (цитата по Associated Press). Как сообщает Detroit Free Press, Верховный суд Мичигана заявил 12 декабря, что вопросы, поднятые Трампом, «не должны рассматриваться этим судом». В Джорджии пересчет голосов проводился три раза, победа демократа была зафиксирована и в этом штате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных