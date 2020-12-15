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Прокуратура сможет обращаться с исками о расторжении оборонных контрактов

Контроль за выполнением гособоронзаказа усиливается не первое десятилетие
Алексей Никольский Елена Мухаметшина
Производители вооружений не обделены вниманием контрольных органов с момента возобновления финансирования гособоронзаказа /Денис Абрамов / Ведомости

Прокуратура получит право оспаривать в судах заключенные контракты по исполнению гособоронзаказа между заказчиками и их исполнителями, а также между головными исполнителями и субподрядчиками. Это право она получит и в отношении контрактов по поставкам для государственных и муниципальных нужд вообще. Это станет возможно после одобрения разработанных Министерством юстиции поправок в Арбитражный процессуальный кодекс. О том, что законопроект одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к комиссии. Законопроект согласован с Минобороны и другими ведомствами.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, хотя для контроля правильного расходования выделяемых на гособоронзаказ средств приняты различные меры, их недостаточно. Так, банки должны следить за тем, чтобы средства гособоронзаказа проходили только по специальным счетам, однако они не могут прервать выполнение контрактов с фирмами, «не ведущими реальной хозяйственной деятельности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных