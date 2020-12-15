Прокуратура сможет обращаться с исками о расторжении оборонных контрактов

Прокуратура получит право оспаривать в судах заключенные контракты по исполнению гособоронзаказа между заказчиками и их исполнителями, а также между головными исполнителями и субподрядчиками. Это право она получит и в отношении контрактов по поставкам для государственных и муниципальных нужд вообще. Это станет возможно после одобрения разработанных Министерством юстиции поправок в Арбитражный процессуальный кодекс. О том, что законопроект одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к комиссии. Законопроект согласован с Минобороны и другими ведомствами.