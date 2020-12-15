Прокуратура сможет обращаться с исками о расторжении оборонных контрактов

Прокуратура сможет обращаться с исками о расторжении оборонных контрактовКонтроль за выполнением гособоронзаказа усиливается не первое десятилетие
Прокуратура получит право оспаривать в судах заключенные контракты по исполнению гособоронзаказа между заказчиками и их исполнителями, а также между головными исполнителями и субподрядчиками. Это право она получит и в отношении контрактов по поставкам для государственных и муниципальных нужд вообще. Это станет возможно после одобрения разработанных Министерством юстиции поправок в Арбитражный процессуальный кодекс. О том, что законопроект одобрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к комиссии. Законопроект согласован с Минобороны и другими ведомствами.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, хотя для контроля правильного расходования выделяемых на гособоронзаказ средств приняты различные меры, их недостаточно. Так, банки должны следить за тем, чтобы средства гособоронзаказа проходили только по специальным счетам, однако они не могут прервать выполнение контрактов с фирмами, «не ведущими реальной хозяйственной деятельности».