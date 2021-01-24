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Президент предложил отменить возрастные ограничения для госслужащих

Стоит задача не обновления, а укрепления госаппарата, считает эксперт
Елена Мухаметшина
Законопроект распространяется на руководящие должности в администрации президента, а также на заместителей министров, которые назначаются президентом, например в МВД, МИДе, Минюсте /Максим Стулов / Ведомости

Для государственных гражданских служащих, назначаемых президентом, предложили снять предельный срок нахождения на службе. Соответствующий законопроект в пятницу внес в Госдуму президент Владимир Путин. По действующему законодательству предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет.

Сейчас предельный срок пребывания на госслужбе для людей, которые замещают должности помощников или советников, может быть продлен до окончания срока полномочий их нанимателя, а для госслужащих на руководящих должностях – до 70 лет. В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы «наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому в исключительных случаях на тех госслужащих, кого назначает президент, возрастное ограничение не распространяется.

Согласно реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, категории «руководители» и «помощники», которых назначает президент, есть в администрации президента, в министерствах и федеральных агентствах, которые подчинены президенту. В частности, в администрации президента это руководитель администрации президента и его заместители, а также пресс-секретарь, помощники и советники президента, спецпредставители президента, полпреды, уполномоченный по правам ребенка. Сейчас в администрации президента на высших должностях есть несколько человек, кому больше 65 лет, – спецпредставитель Сергей Иванов (67 лет), полпреды Владимир Устинов (67 лет) и Юрий Чайка (69 лет).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных