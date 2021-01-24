Президент предложил отменить возрастные ограничения для госслужащих

Президент предложил отменить возрастные ограничения для госслужащихСтоит задача не обновления, а укрепления госаппарата, считает эксперт
Для государственных гражданских служащих, назначаемых президентом, предложили снять предельный срок нахождения на службе. Соответствующий законопроект в пятницу внес в Госдуму президент Владимир Путин. По действующему законодательству предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет.
Сейчас предельный срок пребывания на госслужбе для людей, которые замещают должности помощников или советников, может быть продлен до окончания срока полномочий их нанимателя, а для госслужащих на руководящих должностях – до 70 лет. В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы «наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Поэтому в исключительных случаях на тех госслужащих, кого назначает президент, возрастное ограничение не распространяется.
Согласно реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, категории «руководители» и «помощники», которых назначает президент, есть в администрации президента, в министерствах и федеральных агентствах, которые подчинены президенту. В частности, в администрации президента это руководитель администрации президента и его заместители, а также пресс-секретарь, помощники и советники президента, спецпредставители президента, полпреды, уполномоченный по правам ребенка. Сейчас в администрации президента на высших должностях есть несколько человек, кому больше 65 лет, – спецпредставитель Сергей Иванов (67 лет), полпреды Владимир Устинов (67 лет) и Юрий Чайка (69 лет).