Президент предложил отменить возрастные ограничения для госслужащих

Согласно реестру должностей федеральной государственной гражданской службы, категории «руководители» и «помощники», которых назначает президент, есть в администрации президента, в министерствах и федеральных агентствах, которые подчинены президенту. В частности, в администрации президента это руководитель администрации президента и его заместители, а также пресс-секретарь, помощники и советники президента, спецпредставители президента, полпреды, уполномоченный по правам ребенка. Сейчас в администрации президента на высших должностях есть несколько человек, кому больше 65 лет, – спецпредставитель Сергей Иванов (67 лет), полпреды Владимир Устинов (67 лет) и Юрий Чайка (69 лет).