Руководство единороссов обсудит выборы в Госдуму с региональными штабами

Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника в партии. По их словам, главными темами, которые предстоит обсудить на семинаре, станут подготовка к партийным праймериз в мае и к предстоящим в сентябре выборам в Госдуму. «Обычно такие семинары партия проводит по мере необходимости – сейчас надо собрать всех, поскольку идет уже активная подготовка к выборам», – говорит один из единороссов.