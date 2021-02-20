Руководство единороссов обсудит выборы в Госдуму с региональными штабами

Руководство единороссов обсудит выборы в Госдуму с региональными штабамиОт них требуется единообразное понимание задач, считает эксперт
«Единая Россия» проведет на следующей неделе двухдневный семинар для руководителей региональных избирательных штабов партии в мастерской управления «Сенеж» (образовательная площадка администрации президента) в Подмосковье.
Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника в партии. По их словам, главными темами, которые предстоит обсудить на семинаре, станут подготовка к партийным праймериз в мае и к предстоящим в сентябре выборам в Госдуму. «Обычно такие семинары партия проводит по мере необходимости – сейчас надо собрать всех, поскольку идет уже активная подготовка к выборам», – говорит один из единороссов.
Избирательные штабы партии в регионах возглавляют секретари отделений «Единой России», в их задачи входит подготовка к выборам. Сейчас в 25 регионах секретарями отделений являются губернаторы, практика их назначений секретарями отделений началась в 2019 г. По словам нескольких единороссов, губернаторы могут возглавить региональные группы на выборах в Госдуму. Один из собеседников говорит, что перед региональными партийцами на семинаре выступит руководство партии, приглашенные эксперты, а также сотрудники администрации президента.