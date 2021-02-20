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Руководство единороссов обсудит выборы в Госдуму с региональными штабами

От них требуется единообразное понимание задач, считает эксперт
Елена Мухаметшина
Сейчас идет системная работа, несколько раз собирали на семинары вице-губернаторов, теперь собирают единороссов /Евгений Разумный / Ведомости

«Единая Россия» проведет на следующей неделе двухдневный семинар для руководителей региональных избирательных штабов партии в мастерской управления «Сенеж» (образовательная площадка администрации президента) в Подмосковье.

Об этом «Ведомостям» рассказали четыре собеседника в партии. По их словам, главными темами, которые предстоит обсудить на семинаре, станут подготовка к партийным праймериз в мае и к предстоящим в сентябре выборам в Госдуму. «Обычно такие семинары партия проводит по мере необходимости – сейчас надо собрать всех, поскольку идет уже активная подготовка к выборам», – говорит один из единороссов.

Избирательные штабы партии в регионах возглавляют секретари отделений «Единой России», в их задачи входит подготовка к выборам. Сейчас в 25 регионах секретарями отделений являются губернаторы, практика их назначений секретарями отделений началась в 2019 г. По словам нескольких единороссов, губернаторы могут возглавить региональные группы на выборах в Госдуму. Один из собеседников говорит, что перед региональными партийцами на семинаре выступит руководство партии, приглашенные эксперты, а также сотрудники администрации президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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