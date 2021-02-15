«Единая Россия» определилась с новичками, которые примут участие в праймериз партии

«Единая Россия» определилась с новичками, которые примут участие в праймериз партииСреди них волонтеры, политтехнологи и региональные депутаты
«Единая Россия» направит в администрацию президента список финалистов конкурса «Политстартап», которые изъявили желание принять участие в выборах в Госдуму в 2021 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в партии.
Обучение по образовательному модулю «Политический лидер» с 19 января по 12 февраля прошло 200 человек, которые были отобраны в ходе конкурса «Политстартап». По итогам был сформирован список из 72 человек, которые примут участие в праймериз партии, чтобы потом стать кандидатами на выборах в Госдуму. Согласно оценке экспертов, которые проводили обучение, эти 72 человека имеют электоральный потенциал и конкурентные преимущества в сравнении с некоторыми действующими депутатами, сказал собеседник в «Единой России».
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