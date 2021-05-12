Вопрос о ликвидации Еврейской автономной области снят с повестки

Вопрос о ликвидации Еврейской автономной области снят с повесткиПредложивший объединить ее с Хабаровским краем вице-премьер Марат Хуснуллин встретился с главой региона
С главой Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславом Гольдштейном встретился вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом поздно вечером 11 мая сообщила пресс-служба правительства России. Это произошло спустя две недели после того, как Хуснуллин заявил о нежелании «заниматься» ЕАО и необходимости объединить ее с кем-то из соседей.
27 апреля на круглом столе в ВШЭ Хуснуллин заявил, что России «не нужно» 85 регионов: «Я ЕАО не хочу заниматься. Не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с какой-то [другой областью], и пусть губернатор ею занимается». Также он назвал правильным объединить Курганскую область с Тюменской, а опорой для развития страны сделать 21 основную агломерацию (видеозапись выступления удалена с YouTube). 28 апреля Гольдштейн заявил, что вопросы объединения субъектов могут поставить только жители, а представитель вице-премьера объяснил, что тот высказывал лишь свое мнение.
Депутат Госдумы от ЕАО Анатолий Тихомиров («Единая Россия») заявил «Ведомостям», что обещанная теперь реконструкция инфраструктуры поможет улучшить экономическое положение ЕАО и ослабить ее зависимость от дотаций федерального центра. Ранее в ВШЭ вице-премьер «погорячился», считает депутат, к тому же любой референдум показал бы, что жители заинтересованы в сохранении автономии. «Объединять дотационные субъекты [такие как ЕАО и Хабаровский край], увеличивая их проблематику для них и в том числе для их населения, – это абсолютно неправильно», – отметил он.
Политолог Виталий Иванов отметил, что встреча Хуснуллина и Гольдштейна означает, что вице-премьер в той речи высказывал лишь собственные мысли про объединение, а руководство его поправило, убедившись, что «хайп разошелся нехороший». По его мнению, предложенные ЕАО инвестиции в инфраструктуру не означают намерений правительства России вливать в регион значимые средства: это своеобразные «апельсины в больницу».