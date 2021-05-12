Вопрос о ликвидации Еврейской автономной области снят с повестки

27 апреля на круглом столе в ВШЭ Хуснуллин заявил, что России «не нужно» 85 регионов: «Я ЕАО не хочу заниматься. Не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с какой-то [другой областью], и пусть губернатор ею занимается». Также он назвал правильным объединить Курганскую область с Тюменской, а опорой для развития страны сделать 21 основную агломерацию (видеозапись выступления удалена с YouTube). 28 апреля Гольдштейн заявил, что вопросы объединения субъектов могут поставить только жители, а представитель вице-премьера объяснил, что тот высказывал лишь свое мнение.