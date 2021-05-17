Перед выборами в правительстве сменили куратора молодежной политики

«Государство пытается найти контакт с новым поколением граждан, у которого другие каналы коммуникации, другие принципы восприятия информации, другие паттерны поведения», – говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Разуваева – правильный человек для этого, считает он. Акция «Мы вместе» во время пандемии 2020 г., когда нуждающимся гражданам оказывали психологическую помощь, помогали с доставкой продуктов и лекарств, – это «во многом ее детище», говорит Федоров. Разуваева тяготеет к публичности, которой была лишена, работая в АП, а в должности руководителя агентства она сможет раскрыться как публичный руководитель в полной мере, говорит доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Немцев.