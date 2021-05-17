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Перед выборами в правительстве сменили куратора молодежной политики

За нее будет отвечать 30-летняя экс-сотрудница администрации президента Ксения Разуваева
Варвара Григорьева Максим Иванов
Ксения Разуваева возглавляла департамент молодежных проектов и добровольческих инициатив в управлении президента по общественным проектам /Владимир Трефилов / РИА Новости

17 мая премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности главы Росмолодежи 41-летнего Александра Бугаева, занимавшего этот пост с 2017 г., и назначил его первым заместителем министра просвещения Сергея Кравцова. Главой Росмолодежи назначена 30-летняя Ксения Разуваева.

В 2014 г. Разуваева возглавила ГБУ «Роспатриотцентр», которое занимается организацией молодежных образовательных форумов под кураторством администрации президента. В 2021 г. она официально устроилась на работу во внутриполитический блок администрации президента (АП), поскольку до этого у нее не было полного высшего образования, говорят два собеседника «Ведомостей».

Разуваева возглавляла департамент молодежных проектов и добровольческих инициатив в управлении президента по общественным проектам. 16 мая собеседник РБК, знакомый с обсуждением кадровых перестановок, связал их с необходимостью изменить подходы к работе с молодежью: работа должным образом не велась, о чем говорит большое число молодых людей среди участников несогласованных акций в поддержку Алексея Навального в Москве и Петербурге.

«Государство пытается найти контакт с новым поколением граждан, у которого другие каналы коммуникации, другие принципы восприятия информации, другие паттерны поведения», – говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Разуваева – правильный человек для этого, считает он. Акция «Мы вместе» во время пандемии 2020 г., когда нуждающимся гражданам оказывали психологическую помощь, помогали с доставкой продуктов и лекарств, – это «во многом ее детище», говорит Федоров. Разуваева тяготеет к публичности, которой была лишена, работая в АП, а в должности руководителя агентства она сможет раскрыться как публичный руководитель в полной мере, говорит доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Немцев.

При этом во время работы Бугаева Росмолодежь удалось передать в прямое подчинение правительству, сейчас ее курирует вице-премьер Татьяна Голикова, кроме того, принят закон о молодежной политике, отмечает он. По его словам, эксперты сходились в том, что Бугаев может перейти на пост губернатора, как и другие люди из кадровой колоды куратора внутренней политики Сергея Кириенко, но, видимо, опыта в Росмолодежи недостаточно для назначения подобного рода и его перевели на должность заместителя министра просвещения.

Культурным проектам помогут деньгами

17 мая Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив. Его учредителем выступит уже существующий фонд – оператор президентских грантов. Учредитель в 2021 г. должен без конкурса передать новому фонду 3,5 млрд руб. на проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий, а правила распределения средств выработает утвержденный Путиным координационный комитет из 28 человек. Комитет возглавил первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, его замом стала вице-премьер Татьяна Голикова, ответственным секретарем – начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. В состав комитета вошли не только чиновники, в том числе из регионов (Москва, Петербург, Татарстан, Самарская обл.), но и представители медиакомпаний, а также председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов).

Главная проблема – это аполитичность молодежи, а не ее политизация, говорит проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара, и главная задача должна выглядеть так: повысить гражданскую ответственность и сделать так, чтобы на выборах победила какая-нибудь партия, а не партия «не пойду голосовать». По ее словам, процент молодых людей, которые готовы выходить на различные акции, протестные в том числе, не увеличился за последние годы.

По словам Федорова, молодежь очень слабо вовлечена в политику, но это не новость: «Она уже 30 лет как слабо вовлечена. Под каждые выборы проводятся кампании мобилизации молодежи, а все началось еще в 1996 г. с кампании «Голосуй, или проиграешь» [в поддержку Бориса Ельцина]». Политолог Алексей Чадаев говорит, что оппозиционной молодежи мало, но она «хоть как-то участвует в политике».

По его мнению, «люди в возрасте до 30 лет живут в параллельной [государству] реальности», однако исправить это за несколько месяцев невозможно. Ведь сейчас молодежная политика воспринимается властью как разновидность социальной, за молодыми людьми присматривают, как за «инвалидами, хромыми, косыми», говорит Чадаев, а ответственные органы выполняют две функции: «ивент-агентства» и «оказание точечной социальной помощи молодежи». В то же время необходима работа по вовлечению новых поколений в реальную жизнь, замечает Чадаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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