Перед выборами в правительстве сменили куратора молодежной политики

Перед выборами в правительстве сменили куратора молодежной политикиЗа нее будет отвечать 30-летняя экс-сотрудница администрации президента Ксения Разуваева
17 мая премьер-министр Михаил Мишустин снял с должности главы Росмолодежи 41-летнего Александра Бугаева, занимавшего этот пост с 2017 г., и назначил его первым заместителем министра просвещения Сергея Кравцова. Главой Росмолодежи назначена 30-летняя Ксения Разуваева.
В 2014 г. Разуваева возглавила ГБУ «Роспатриотцентр», которое занимается организацией молодежных образовательных форумов под кураторством администрации президента. В 2021 г. она официально устроилась на работу во внутриполитический блок администрации президента (АП), поскольку до этого у нее не было полного высшего образования, говорят два собеседника «Ведомостей».
Разуваева возглавляла департамент молодежных проектов и добровольческих инициатив в управлении президента по общественным проектам. 16 мая собеседник РБК, знакомый с обсуждением кадровых перестановок, связал их с необходимостью изменить подходы к работе с молодежью: работа должным образом не велась, о чем говорит большое число молодых людей среди участников несогласованных акций в поддержку Алексея Навального в Москве и Петербурге.
«Государство пытается найти контакт с новым поколением граждан, у которого другие каналы коммуникации, другие принципы восприятия информации, другие паттерны поведения», – говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Разуваева – правильный человек для этого, считает он. Акция «Мы вместе» во время пандемии 2020 г., когда нуждающимся гражданам оказывали психологическую помощь, помогали с доставкой продуктов и лекарств, – это «во многом ее детище», говорит Федоров. Разуваева тяготеет к публичности, которой была лишена, работая в АП, а в должности руководителя агентства она сможет раскрыться как публичный руководитель в полной мере, говорит доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Немцев.
При этом во время работы Бугаева Росмолодежь удалось передать в прямое подчинение правительству, сейчас ее курирует вице-премьер Татьяна Голикова, кроме того, принят закон о молодежной политике, отмечает он. По его словам, эксперты сходились в том, что Бугаев может перейти на пост губернатора, как и другие люди из кадровой колоды куратора внутренней политики Сергея Кириенко, но, видимо, опыта в Росмолодежи недостаточно для назначения подобного рода и его перевели на должность заместителя министра просвещения.
Культурным проектам помогут деньгами
17 мая Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив. Его учредителем выступит уже существующий фонд – оператор президентских грантов. Учредитель в 2021 г. должен без конкурса передать новому фонду 3,5 млрд руб. на проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий, а правила распределения средств выработает утвержденный Путиным координационный комитет из 28 человек. Комитет возглавил первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, его замом стала вице-премьер Татьяна Голикова, ответственным секретарем – начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. В состав комитета вошли не только чиновники, в том числе из регионов (Москва, Петербург, Татарстан, Самарская обл.), но и представители медиакомпаний, а также председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов).
Главная проблема – это аполитичность молодежи, а не ее политизация, говорит проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара, и главная задача должна выглядеть так: повысить гражданскую ответственность и сделать так, чтобы на выборах победила какая-нибудь партия, а не партия «не пойду голосовать». По ее словам, процент молодых людей, которые готовы выходить на различные акции, протестные в том числе, не увеличился за последние годы.
По словам Федорова, молодежь очень слабо вовлечена в политику, но это не новость: «Она уже 30 лет как слабо вовлечена. Под каждые выборы проводятся кампании мобилизации молодежи, а все началось еще в 1996 г. с кампании «Голосуй, или проиграешь» [в поддержку Бориса Ельцина]». Политолог Алексей Чадаев говорит, что оппозиционной молодежи мало, но она «хоть как-то участвует в политике».
По его мнению, «люди в возрасте до 30 лет живут в параллельной [государству] реальности», однако исправить это за несколько месяцев невозможно. Ведь сейчас молодежная политика воспринимается властью как разновидность социальной, за молодыми людьми присматривают, как за «инвалидами, хромыми, косыми», говорит Чадаев, а ответственные органы выполняют две функции: «ивент-агентства» и «оказание точечной социальной помощи молодежи». В то же время необходима работа по вовлечению новых поколений в реальную жизнь, замечает Чадаев.