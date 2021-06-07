«Справедливая Россия» обещает избирателям программу советского будущего

«Справедливая Россия» обещает избирателям программу советского будущегоПартия готова конкурировать с КПРФ
26 июня на предвыборном съезде «Справедливая Россия» представит кандидатам предвыборную программу, с проектом которой ознакомились «Ведомости». Документ готовил комитет из 15 человек, в который на паритетных началах вошли представители «Справедливой России», а также присоединившихся к ней партий «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина.
В проекте программы из восьми разделов 38 страниц. В первом объясняется, что партия собрала в свои ряды настоящих «патриотов России», т. е. тех, кто помогает «защищать достоинство и оберегать интересы соотечественников везде, где они оказались вследствие цивилизационной катастрофы 1991 г.». Враги же партии – «элита и буржуазия, чьи семьи живут за рубежом, а в России они только зарабатывают деньги», а также «фейковые «либералы», которые хотят оставить Россию в положении сырьевого придатка Запада». При этом такие «компрадоры», используют авторы программы одно из фирменных ругательных слов лидера КПРФ Геннадия Зюганова, «пытаются убаюкивать народ разговорами, что вокруг России одни друзья».
Основные тезисы программы связаны с «переходом к социализму». Для борьбы с бедностью в программе предложено внедрить систему так называемого справедливого базового дохода – каждому гражданину страны обещано ежемесячно выплачивать «национальный дивиденд», источником которого названы «рентные платежи за природные ресурсы» (точные расчеты не приводятся). В партии оценивают такие выплаты в 10 000 руб. ежемесячно. По словам собеседника «Ведомостей» в руководстве «Справедливой России», это будет одним из главных пунктов из партийной программы, на который будет опираться партия во время кампании. Также партийцы предлагают ввести почасовую оплату труда в размере не ниже 300 руб. Вслед за КПРФ партия предлагает вернуть к жизни систему Госплана: справороссы хотят создать «аппаратно-программный комплекс, способный осуществлять управление системами стратегического планирования и мобилизации экономики России в режиме онлайн».
В политической части программы предложено вернуться к прямым выборам всех мэров городов – одно из немногих предложений, сохранившихся из прошлых вариантов программы.
После присоединения к «Справедливой России» партии Прилепина в ее идеологию добавились «имперские пункты» (предлагается выдавать российские паспорта представителям всех «коренных народов» страны, которые проживают за пределами России), отмечает эксперт фонда «Индем» Юрий Коргунюк. Новый вариант программы «своей реакционностью» копирует тезисы КПРФ и ЛДПР, но на этом поле справороссам будет сложно конкурировать с ними, отбирая избирателей, считает эксперт. Политолог Александр Пожалов отметил, что новое позиционирование партии находится в повестке агрессивного патриотизма с апелляцией к практикам советского строя.