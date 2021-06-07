«Справедливая Россия» обещает избирателям программу советского будущего

В проекте программы из восьми разделов 38 страниц. В первом объясняется, что партия собрала в свои ряды настоящих «патриотов России», т. е. тех, кто помогает «защищать достоинство и оберегать интересы соотечественников везде, где они оказались вследствие цивилизационной катастрофы 1991 г.». Враги же партии – «элита и буржуазия, чьи семьи живут за рубежом, а в России они только зарабатывают деньги», а также «фейковые «либералы», которые хотят оставить Россию в положении сырьевого придатка Запада». При этом такие «компрадоры», используют авторы программы одно из фирменных ругательных слов лидера КПРФ Геннадия Зюганова, «пытаются убаюкивать народ разговорами, что вокруг России одни друзья».