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Партия власти делает ставку на кандидатов-медиков

В трети региональных групп «Единой России» на выборах в Госдуму оказались врачи
Елена Мухаметшина
Владимир Путин лично выдвинул Дениса Проценко в список «Единой России» /Алексей Дружинин / РИА НОВОСТИ

В списках «Единой России» на выборах в Госдуму оказалось 37 врачей, а также депутатов и чиновников, которые раньше работали в медицине, подсчитали «Ведомости». В каждой третьей региональной группе в первой тройке есть врач – почти все они идут на проходных местах, т. е. с большой вероятностью получат мандат депутата Госдумы. Ранее в федеральную пятерку кандидатов, которые поведут список «Единой России» на выборы, был включен главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его кандидатуру в список на съезде партии предложил Владимир Путин.

Из врачей в депутаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных