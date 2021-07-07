Партия власти делает ставку на кандидатов-медиков

В списках «Единой России» на выборах в Госдуму оказалось 37 врачей, а также депутатов и чиновников, которые раньше работали в медицине, подсчитали «Ведомости». В каждой третьей региональной группе в первой тройке есть врач – почти все они идут на проходных местах, т. е. с большой вероятностью получат мандат депутата Госдумы. Ранее в федеральную пятерку кандидатов, которые поведут список «Единой России» на выборы, был включен главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Его кандидатуру в список на съезде партии предложил Владимир Путин.