Бывший бизнес-партнер основателя Faberlic снят с выборов в Госдуму

О возможных сложностях с регистрацией из-за зарубежного паспорта в партии было известно и прежде, говорит собеседник «Ведомостей» в руководстве «Новых людей». Мать Даванкова по национальности гречанка и соответствующее гражданство у него было по праву рождения, поясняет источник. По этой причине еще в мае, т. е. до старта избирательной кампании, Даванков подал заявление в греческое посольство о выходе из гражданства. По национальному законодательству, говорит собеседник «Ведомостей» в руководстве «Новых людей», с этого момента человек считается лишенным гражданства Греции, поэтому выписка о поданном в посольство заявлении с соответствующей датой была представлена в ЦИК. Но ЦИК этого документа оказалось недостаточно. Получается, что «неправильно выбранные родители» могут стать причиной ограничения в правах», отметил источник.