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Бывший бизнес-партнер основателя Faberlic снят с выборов в Госдуму

Зампред «Новых людей» Александр Даванков не смог доказать отсутствие греческого гражданства
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Александр Даванков останется в рядах «Новых людей», но не среди кандидатов партии /АНДРЕЙ ГОРДЕЕВ / ВЕДОМОСТИ

Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал 10 августа список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» основателя и владельца Faberlic Алексея Нечаева. При этом из списка был исключен кандидат – бывший бизнес-партнер Нечаева по Faberlic Александр Даванков, занимающий пост заместителя председателя партии. Причиной решения ЦИК по Даванкову стало наличие у него гражданства Греции, сообщила член комиссии Эльмира Хаймурзина.

Пресс-секретарь партии «Новые люди» Екатерина Еременко заявила, что для партии решение ЦИК стало неожиданностью, поскольку от греческого гражданства Даванков отказался в мае: «На момент выдвижения ничто не мешало ему баллотироваться в Госдуму». «Мы получим документы, изучим их и будем обжаловать это решение в суде», – заявил «Ведомостям» Даванков. Отказ в регистрации первый зампред партии объясняет тем, что ЦИК при виде иностранного гражданства «решил перестраховаться».

О возможных сложностях с регистрацией из-за зарубежного паспорта в партии было известно и прежде, говорит собеседник «Ведомостей» в руководстве «Новых людей». Мать Даванкова по национальности гречанка и соответствующее гражданство у него было по праву рождения, поясняет источник. По этой причине еще в мае, т. е. до старта избирательной кампании, Даванков подал заявление в греческое посольство о выходе из гражданства. По национальному законодательству, говорит собеседник «Ведомостей» в руководстве «Новых людей», с этого момента человек считается лишенным гражданства Греции, поэтому выписка о поданном в посольство заявлении с соответствующей датой была представлена в ЦИК. Но ЦИК этого документа оказалось недостаточно. Получается, что «неправильно выбранные родители» могут стать причиной ограничения в правах», отметил источник.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев говорит, что комиссия запросила информацию у греческого посольства, но решение по заявлению Даванкова о выходе из гражданства не принято до сих пор. Оно, по словам Булаева, может рассматриваться до года. «Мы сегодня это спокойно обсудили, и они [представители партии] с этим согласились. Они понимают отлично, что у него гражданство, от которого он начал отказываться, но процедура не закончена», – сказал Булаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных