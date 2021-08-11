Бывший бизнес-партнер основателя Faberlic снят с выборов в Госдуму

Бывший бизнес-партнер основателя Faberlic снят с выборов в ГосдумуЗампред «Новых людей» Александр Даванков не смог доказать отсутствие греческого гражданства
Центризбирком (ЦИК) зарегистрировал 10 августа список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» основателя и владельца Faberlic Алексея Нечаева. При этом из списка был исключен кандидат – бывший бизнес-партнер Нечаева по Faberlic Александр Даванков, занимающий пост заместителя председателя партии. Причиной решения ЦИК по Даванкову стало наличие у него гражданства Греции, сообщила член комиссии Эльмира Хаймурзина.
Пресс-секретарь партии «Новые люди» Екатерина Еременко заявила, что для партии решение ЦИК стало неожиданностью, поскольку от греческого гражданства Даванков отказался в мае: «На момент выдвижения ничто не мешало ему баллотироваться в Госдуму». «Мы получим документы, изучим их и будем обжаловать это решение в суде», – заявил «Ведомостям» Даванков. Отказ в регистрации первый зампред партии объясняет тем, что ЦИК при виде иностранного гражданства «решил перестраховаться».
О возможных сложностях с регистрацией из-за зарубежного паспорта в партии было известно и прежде, говорит собеседник «Ведомостей» в руководстве «Новых людей». Мать Даванкова по национальности гречанка и соответствующее гражданство у него было по праву рождения, поясняет источник. По этой причине еще в мае, т. е. до старта избирательной кампании, Даванков подал заявление в греческое посольство о выходе из гражданства. По национальному законодательству, говорит собеседник «Ведомостей» в руководстве «Новых людей», с этого момента человек считается лишенным гражданства Греции, поэтому выписка о поданном в посольство заявлении с соответствующей датой была представлена в ЦИК. Но ЦИК этого документа оказалось недостаточно. Получается, что «неправильно выбранные родители» могут стать причиной ограничения в правах», отметил источник.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев говорит, что комиссия запросила информацию у греческого посольства, но решение по заявлению Даванкова о выходе из гражданства не принято до сих пор. Оно, по словам Булаева, может рассматриваться до года. «Мы сегодня это спокойно обсудили, и они [представители партии] с этим согласились. Они понимают отлично, что у него гражданство, от которого он начал отказываться, но процедура не закончена», – сказал Булаев.