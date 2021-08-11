Спикер Госдумы Вячеслав Володин упоминается СМИ в шесть раз чаще всех своих конкурентов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин упоминается СМИ в шесть раз чаще всех своих конкурентовЕго кампания в Саратове проходит практически в отсутствие конкуренции
Председатель Госдумы, бывший кремлевский куратор внутренней политики Вячеслав Володин («Единая Россия») после старта избирательной кампании в Госдуму (указ подписан президентом Владимиром Путиным 17 июня) упоминается в саратовских СМИ в шесть раз чаще, чем все его восемь соперников по Саратовскому одномандатному округу, вместе взятые. Это следует из данных системы «Медиалогия», с которыми ознакомились «Ведомости». Володина с 17 июня по 10 августа в саратовских СМИ упоминали 5218 раз, а его ближайшего соперника, кандидата КПРФ и депутата саратовской облдумы Александра Анидалова, – 484 раза.
Следом – еще два соперника Володина от парламентских партий. Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Пьяных упоминается в саратовских СМИ 196 раз, а справоросс Алексей Емельянов – 68 раз. Еще пять кандидатов от непарламентских партий, которые выдвинулись в Саратовском одномандатном округе, набрали почти за два месяца кампании на всех 102 сообщения (см. таблицу).
Медиаиндекс (учитывает влиятельность СМИ, заметность сообщения, тональность в отношении объекта и его роль в сообщении, наличие прямой и косвенной речи и другие факторы) Володина составляет 23 672, а у ближайшего соперника Анидалова – 2331. Остальные кандидаты по этому параметру «Медиалогией» даже не замеряются.
Для Володина Саратов – родной город. В 2016 г. он еще в качестве курирующего внутреннюю политику кремлевского чиновника избрался по партийному списку, а по Саратовскому одномандатному округу тогда от «Единой России» выдвигался экс-мэр Олег Грищенко, он и победил. В 2017 г. Грищенко умер. Из нынешних соперников Володина в тех выборах по округу участвовало двое – яблочник Дмитрий Коннычев и коммунист Анидалов.
«Все кандидаты-одномандатники активно работают, встречаются с населением. Сейчас жаркая пора, идет избирательная кампания – решаем конкретные вопросы, какие-то программы людей», – заявил «Ведомостям» первый зампред фракции единороссов в Госдуме, руководитель регионального отделения партии власти Николай Панков.
В дебатах будут участвовать те кандидаты, которые идут по списку партии, сказал Панков. На вопросы «Ведомостей» о ходе кампании, переданные через представителя, а также намерении участвовать в дебатах Володин не ответил. Дебаты не обязательны по закону, поясняют опрошенные «Ведомостями» юристы.
Все соперники Володина планируют участвовать в дебатах. Анидалов сказал «Ведомостям», что уже вызывал Володина на дебаты, а за несколько недель до выборов объявит об этом еще раз через соцсети, в том числе и через своего соратника-коммуниста, саратовского блогера-миллионника Николая Бондаренко. Партия не стала выдвигать его против Володина, а поставила на выборы в другом округе Саратовской области против замруководителя фракции «Единой России» в саратовской облдуме Андрея Воробьева, по словам Анидалова, менее узнаваемого кандидата.
«Прямо скажем, что у меня меньше шансов [в Саратовском одномандатном округе], чем у Николая [Бондаренко], и, наверно, меньше, чем у Володина. Но Володин в любом случае пройдет в Госдуму, поскольку он возглавляет и региональный список единороссов», – признался Анидалов. По его словам, единственное средство агитации во время коронавируса – встречи с избирателями во дворах. Установку кубов, к примеру, КПРФ не согласовывают, говорит он.
Ничего удивительного, что кандидат от партии власти упоминается в СМИ чаще других, говорит Пьяных: «Тут и должность добавляет медийности, и ресурсы другие. Мы это понимаем. Но на сельских встречах все-таки шансы у кандидатов равны. Тут главное – убедить население прийти на выборы, и тогда результат может быть как в Хабаровском крае и во Владимирской области». В этих регионах в 2018 г. на губернаторских выборах победили представители ЛДПР.
На медийность Володина работает его статус, говорит Коннычев. Он в регионе раздает указания в ручном режиме, «поэтому это скорее вопрос статуса и отношения к нему», говорит яблочник. «Понятно, что он кандидат номер один, но мы планируем бороться», – утверждает Коннычев.
Емельянов говорит, что в Саратовском одномандатном округе «бешеная конкуренция», но даже при наличии сильных конкурентов он будет бороться за повышение уровня жизни: на встречах в первую очередь поднимаются проблемы ЖКХ и инфраструктуры. Он также говорит о проблемах с агитацией.
СМИ должны соблюдать баланс в освещении деятельности кандидатов, чтобы у избирателей могло сформироваться объективное представление о кандидатах, говорит электоральный эксперт Григорий Мельконьянц. Контраргументом является то, что представители власти генерируют инфоповоды в отличие от оппонентов, добавляет он. Иногда это утверждение справедливо, но конкуренты тоже ведут кампанию и при желании СМИ могли бы освещать и их деятельность, добавляет Мельконьянц.
В Саратовском одномандатном округе с Володиным никто серьезно конкурировать не намерен, считает политолог Ростислав Туровский. Партии понимают, что шансов у них против единоросса нет, поэтому сильных и активных кандидатов в округе они не выставили, говорит он. Подобные округа с сильными кандидатами заведомо и добровольно отданы партии власти, считает Туровский: «Кандидаты «Единой России» получают возможность провести спокойную кампанию, не обращая внимания на другие партии».