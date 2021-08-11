Спикер Госдумы Вячеслав Володин упоминается СМИ в шесть раз чаще всех своих конкурентов

Все соперники Володина планируют участвовать в дебатах. Анидалов сказал «Ведомостям», что уже вызывал Володина на дебаты, а за несколько недель до выборов объявит об этом еще раз через соцсети, в том числе и через своего соратника-коммуниста, саратовского блогера-миллионника Николая Бондаренко. Партия не стала выдвигать его против Володина, а поставила на выборы в другом округе Саратовской области против замруководителя фракции «Единой России» в саратовской облдуме Андрея Воробьева, по словам Анидалова, менее узнаваемого кандидата.