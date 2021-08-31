Губернаторы решили назначить выплаты бюджетникам по примеру Владимира Путина

«Президент всегда для нас является примером, – заявил «Ведомостям» Алиханов. – Он дал выплаты на детей, а мы решили поощрить учителей, которым тоже надо готовиться к учебному году. Мы приняли это решение раньше, чем было сказано о выплатах пенсионерам и военным». По словам губернатора, выплаты стали возможны благодаря тому, что область получила дополнение к трансферту из федерального бюджета 1 млрд руб. «за высокие социально-экономические показатели и с учетом того, что большую долю положительной оценки развития внесла система образования».