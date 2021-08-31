Губернаторы решили назначить выплаты бюджетникам по примеру Владимира Путина

Губернаторы решили назначить выплаты бюджетникам по примеру Владимира ПутинаОни касаются в основном учителей
Губернаторы как минимум пяти российских регионов в августе распорядились выделить средства на выплаты для учителей и воспитателей детских садов, подсчитали «Ведомости»
30 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что по 10 000 руб. получат все педагоги и воспитатели города – более 120 000 человек. С просьбой принять соответствующее решение, по словам Беглова, к нему обратились руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, которые идут на выборы от «Единой России».
В Калининградской области по 12 000 руб. будет выделено руководителям, педагогическим работникам, а по 6000 руб. – иным работникам муниципальных общеобразовательных и дошкольных организаций. Соответствующее постановление 23 августа подписал губернатор Антон Алиханов.
Глава Тверской области Игорь Руденя 25 августа заявил о выплате учителям школ, колледжей и детских садов по 10 000 руб., другим сотрудникам образовательных организаций – по 5000 руб. По словам Рудени, так правительство области поддержало инициативу Путина о выплатах по 10 000 руб. всем пенсионерам.
«Президент всегда для нас является примером, – заявил «Ведомостям» Алиханов. – Он дал выплаты на детей, а мы решили поощрить учителей, которым тоже надо готовиться к учебному году. Мы приняли это решение раньше, чем было сказано о выплатах пенсионерам и военным». По словам губернатора, выплаты стали возможны благодаря тому, что область получила дополнение к трансферту из федерального бюджета 1 млрд руб. «за высокие социально-экономические показатели и с учетом того, что большую долю положительной оценки развития внесла система образования».
Единовременную выплату в 2500 руб. получат учителя и воспитатели в Псковской области, соответствующий указ губернатор Михаил Ведерников подписал 20 августа. О поддержке граждан заявили и другие губернаторы. 27 августа глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в бюджете области заложено 2 млрд руб. на выплаты всем работникам сферы образования – по 5000 руб. ежемесячно к зарплате.
Глава Ивановской области Станислав Воскресенский 26 августа сообщил о выплатах учителям и воспитателям по 10 000 руб., а нянечкам в детских садах – по 7000 руб. По его словам, это связано с работой педагогического состава в пандемию.
Ведерников, Руденя, Алиханов и Богомаз возглавляют региональные группы «Единой России» на выборах в Госдуму. Член Совета Федерации, заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов сказал, что губернаторы сами определяют возможность проведения выплат на основе бюджетных возможностей регионов. Выплаты – «обычная практика в условиях пандемии» и не связаны с выборами, говорит он. Беспартийный Воскресенский не участвует в думских выборах, но он обсуждал 25 августа такую идею с депутатами фракции «Единая Россия» в Ивановской облдуме.
Процесс по поддержке бюджетников логичен, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. По его словам, закономерно, что речь идет о выплатах тем категориям бюджетников, которых не затронули указы президента, отмечает он. Чем меньше доход человека, тем фиксированная разовая выплата для него оказывается важнее, говорит доцент факультета экономики МГУ Олег Буклемишев.
2 июля президент Владимир Путин подписал указ о выплатах в августе по 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Позже он предложил поддержать и другие группы граждан. На встрече с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России» Путин 22 августа сообщил о необходимости единовременных выплат пенсионерам в 10 000 руб. и военным в размере 15 000 руб., 24 августа президент отметил, что выплаты должны достаться также курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов. 24 августа Путин подписал указ о выплатах пенсионерам, а 30 августа – о выплатах силовикам.