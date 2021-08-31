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Губернаторы решили назначить выплаты бюджетникам по примеру Владимира Путина

Они касаются в основном учителей
Елена Мухаметшина
Летом 2021 г. в бюджетах российских регионов нашлись средства на единоразовые выплаты работникам образования. Петербургский губернатор Александр Беглов (на фото) выделил на эти цели по 10 000 руб. Некоторые из его коллег ограничились более скромными суммами /Михаил Метцель / ТАСС

Губернаторы как минимум пяти российских регионов в августе распорядились выделить средства на выплаты для учителей и воспитателей детских садов, подсчитали «Ведомости»

30 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что по 10 000 руб. получат все педагоги и воспитатели города – более 120 000 человек. С просьбой принять соответствующее решение, по словам Беглова, к нему обратились руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, которые идут на выборы от «Единой России».

В Калининградской области по 12 000 руб. будет выделено руководителям, педагогическим работникам, а по 6000 руб. – иным работникам муниципальных общеобразовательных и дошкольных организаций. Соответствующее постановление 23 августа подписал губернатор Антон Алиханов.

Глава Тверской области Игорь Руденя 25 августа заявил о выплате учителям школ, колледжей и детских садов по 10 000 руб., другим сотрудникам образовательных организаций – по 5000 руб. По словам Рудени, так правительство области поддержало инициативу Путина о выплатах по 10 000 руб. всем пенсионерам.

«Президент всегда для нас является примером, – заявил «Ведомостям» Алиханов. – Он дал выплаты на детей, а мы решили поощрить учителей, которым тоже надо готовиться к учебному году. Мы приняли это решение раньше, чем было сказано о выплатах пенсионерам и военным». По словам губернатора, выплаты стали возможны благодаря тому, что область получила дополнение к трансферту из федерального бюджета 1 млрд руб. «за высокие социально-экономические показатели и с учетом того, что большую долю положительной оценки развития внесла система образования».

Единовременную выплату в 2500 руб. получат учителя и воспитатели в Псковской области, соответствующий указ губернатор Михаил Ведерников подписал 20 августа. О поддержке граждан заявили и другие губернаторы. 27 августа глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в бюджете области заложено 2 млрд руб. на выплаты всем работникам сферы образования – по 5000 руб. ежемесячно к зарплате.

Глава Ивановской области Станислав Воскресенский 26 августа сообщил о выплатах учителям и воспитателям по 10 000 руб., а нянечкам в детских садах – по 7000 руб. По его словам, это связано с работой педагогического состава в пандемию.

Ведерников, Руденя, Алиханов и Богомаз возглавляют региональные группы «Единой России» на выборах в Госдуму. Член Совета Федерации, заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов сказал, что губернаторы сами определяют возможность проведения выплат на основе бюджетных возможностей регионов. Выплаты – «обычная практика в условиях пандемии» и не связаны с выборами, говорит он. Беспартийный Воскресенский не участвует в думских выборах, но он обсуждал 25 августа такую идею с депутатами фракции «Единая Россия» в Ивановской облдуме.

Процесс по поддержке бюджетников логичен, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. По его словам, закономерно, что речь идет о выплатах тем категориям бюджетников, которых не затронули указы президента, отмечает он. Чем меньше доход человека, тем фиксированная разовая выплата для него оказывается важнее, говорит доцент факультета экономики МГУ Олег Буклемишев.

2 июля президент Владимир Путин подписал указ о выплатах в августе по 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Позже он предложил поддержать и другие группы граждан. На встрече с кандидатами в депутаты Госдумы от «Единой России» Путин 22 августа сообщил о необходимости единовременных выплат пенсионерам в 10 000 руб. и военным в размере 15 000 руб., 24 августа президент отметил, что выплаты должны достаться также курсантам военных училищ и сотрудникам правоохранительных органов. 24 августа Путин подписал указ о выплатах пенсионерам, а 30 августа – о выплатах силовикам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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