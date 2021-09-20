«Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме

После ввода в ГАС «Выборы» 98,21% протоколов «Единая Россия» проводит в Госдуму 318 депутатов, сказал «Ведомостям» заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов. От партии в нижнюю палату парламента проходит 198 одномандатников, а также 120 депутатов по списку, голоса за которых отдали 49,79% избирателей, следует из предварительных подсчетов ЦИК. Еще один собеседник в «Единой России» говорит, что партия может взять 324 мандата, после того как в пользу партий-победителей будут перераспределены голоса тех партий, которые не набрали 5% по спискам для прохождения в Госдуму.