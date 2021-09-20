«Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме

«Единая Россия» получила конституционное большинство в ГосдумеНа втором и третьем месте — КПРФ и «Справедливая Россия»
Явка на выборах в Госдуму по всей России составила 51,68%, превысив уровень 2016 г. (47,88%), заявила председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова. По предварительным данным, в нижней палате парламента будет пять партий, а «Единая Россия» получит конституционное большинство, сказала она.
Победа пятерки
После ввода в ГАС «Выборы» 98,21% протоколов «Единая Россия» проводит в Госдуму 318 депутатов, сказал «Ведомостям» заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов. От партии в нижнюю палату парламента проходит 198 одномандатников, а также 120 депутатов по списку, голоса за которых отдали 49,79% избирателей, следует из предварительных подсчетов ЦИК. Еще один собеседник в «Единой России» говорит, что партия может взять 324 мандата, после того как в пользу партий-победителей будут перераспределены голоса тех партий, которые не набрали 5% по спискам для прохождения в Госдуму.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил журналистам, что думская фракция единороссов обновится более чем наполовину. В течение недели Турчак встретится с детским омбудсменом Анной Кузнецовой, главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко и руководителем «Сириуса» Еленой Шмелевой – все трое были в общефедеральной пятерке списка «Единой России». С ними будет обсуждаться вопрос, возьмет ли кто-то из лидеров списка депутатский мандат, сказал Турчак.
Второй по размеру фракцией, в которую войдет около 50 человек, останется КПРФ, сказал заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Коммунисты получили 19,04% голосов по спискам и выигрывают девять округов. КПРФ получила самый высокий результат на выборах депутатов Госдумы после 1999 г., когда она набрала больше 24,2% голосов, но решение о признании выборов партией пока не принято.
Всего в реестр для ДЭГ в Москве было включено более 2 млн из 7,4 млн избирателей. Явка на электронное голосование составила 96,5%, средняя явка, по данным Мосгоризбиркома, составила 49,5%. По словам директора по политическому анализу «Инсомара» Виктора Потуремского, ее удалось добиться в том числе за счет того, что к урнам, в том числе цифровым, пришли люди, которые обычно до выборов не доходили.
«Справедливая Россия» получает 7,41% голосов, но зато ее кандидаты выигрывают восемь округов, т. е. фракция справороссов в Госдуме впервые будет больше, чем ЛДПР. Первый заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов сказал «Ведомостям», что партия, по предварительным расчетам, получает 18–19 мандатов по спискам, а общее количество справороссов составит 26–27 человек.
Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов назвал результаты выборов «абсолютно легитимными». Вопросы у справороссов возникли только к выборам на территории Башкирии. Миронов также уже объявил, что сопредседатель партии Геннадий Семигин может быть предложен на пост вице-спикера Госдумы.
У ЛДПР будет четвертая по размеру фракция из 21 депутата, сказал «Ведомостям» ее зампред Ярослав Нилов. Партия набирает 7,48% по спискам и одерживает победу в двух округах. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что возглавит фракцию в новом созыве Госдумы, также он намерен сохранить за представителями партии позиции руководителей пяти комитетов, как и в Госдуме VII созыва.
В нижнюю палату с результатом в 5,34% голосов проходят депутаты созданной в 2020 г. основателем косметической компании Faberlic Алексеем Нечаевым партии «Новые люди». Это позволит создать фракцию, в которой будет ориентировочно 14 депутатов, сказал собеседник в «Новых людях». Точно сказать, как распределятся мандаты, можно будет позже, отметил он, пока до конца не ясно, сколько голосов достанется каждой преодолевшей проходной барьер партии от не попавших в Госдуму. По словам двух источников в партии, сам Нечаев, вероятнее всего, возглавит фракцию.
В Госдуму проходят по округам представители «Родины» (Алексей Журавлев, Тамбовская обл.), «Партии роста» (Оксана Дмитриева, Санкт-Петербург) и «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов, Башкирия), а также пять самовыдвиженцев.
Голосование в регионах
Из 225 округов лишь в 26 победили кандидаты, не представляющие «Единую Россию». Среди них коммунисты Сергей Казанков (Марий Эл), Михаил Щапов (Иркутская обл.), Олег Смолин (Омская обл.), Леонид Калашников (Самарская обл.), справороссы Валерий Гартунг (Челябинская обл.), Анатолий Аксаков (Чувашия), Анатолий Грешневиков (Ярославская обл.), Елена Драпеко (Санкт-Петербург), Шайхутдинов, Журавлев, а также самовыдвиженец Владислав Резник (Адыгея), который в Госдуме входит во фракцию единороссов. С минимальным отрывом выборы в своем округе в Томской области выиграл председатель думского комитета по местному самоуправлению Алексей Диденко (ЛДПР). На протяжении почти всего подсчета голосов в Томском округе его чуть опережал единоросс Илья Леонтьев.
Все эти кандидаты, кроме Гартунга и Калашникова, в 2016 г. уже побеждали на территориях, в которых оппонентов против них не выставляла «Единая Россия». В Смоленской области, которую возглавляет представитель ЛДПР Алексей Островский, избрался представитель партии Сергей Леонов.
Неожиданной оказалась победа Петра Аммосова (КПРФ) в Якутском округе, где фаворитом считался зампред фракции справороссов Федот Тумусов. Представители «Справедливой России» уже заявили, что будут обжаловать результаты в Якутии. В Сыктывкарском округе выборы проиграла председатель комитета по регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»), которую обошел депутат заксобрания Олег Михайлов (КПРФ). Кроме того, выиграли округа представители КПРФ, которые не были представлены в Госдуме прошлого созыва: Мария Прусакова (Алтайский край), Михаил Матвеев (Самарская обл.), Андрей Алехин (Омская обл.), а также справороссы Юрий Григорьев (Забайкалье), Александр Аксененко (Новосибирская обл.) и Анатолий Лисицын (Ярославская обл.).
Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский отмечает, что в округах победило много действующих депутатов от оппозиции, которым почти не противостояли единороссы. В случае с Коми Михайлов «взял реванш за недопуск к выборам губернатора в прошлом году», приводит пример Туровский, а Дмитриевой дали победить после поражения в 2016 г. в думской кампании.
Политолог Борис Макаренко отмечает, что перед выборами было очевидно, что результат «Единой России» оказался чуть лучше прогнозируемого. Кроме того, в отличие от выборов 2016 г., когда КПРФ и ЛДПР набрали практически равное число голосов (13,34 и 13,14% соответственно), в 2021 г. КПРФ получила уверенное 2-е место, говорит он. ЛДПР не удалось повторить успех, «несмотря на талант лидера партии Владимира Жириновского», но отчасти именно его электорат мог перейти «Новым людям», допускает Макаренко.
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Анна Нараева