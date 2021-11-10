Сотрудникам аппарата Госдумы может грозить увольнение за отказ прививаться

Отношение к невакцинированным и не переболевшим ковидом работникам аппарата Госдумы будет более жестким: с ними прекратят служебные отношения. По словам четырех собеседников «Ведомостей», об этом Володин заявил 8 ноября на совете нижней палаты парламента. «Володин сказал, что контракты не будут заключать с теми государственными гражданскими служащими, у которых нет медотвода, прививки от коронавируса, или с теми, кто переболел более полугода назад, но все равно не вакцинировался, – сказал один из источников. – А если контракты уже заключены, то их расторгнут».