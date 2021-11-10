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Политика

Сотрудникам аппарата Госдумы может грозить увольнение за отказ прививаться

Невакцинированных депутатов переводить на удаленную работу пока передумали
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Переводить на удаленку невакцинированных депутатов председатель Госдумы Вячеслав Володин пока передумал / Пресс-служба Госдумы

К непривитым и не переболевшим ковидом депутатам Госдумы (таких осталось 14%) и сотрудникам аппарата (4,6%) руководство нижней палаты будет использовать дифференцированный подход. Первые, как сообщил 9 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин, продолжат работать без перевода на удаленку. О возможном переводе депутатов на дистант из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Володин говорил 27 октября. Спикер даже поручил думской комиссии по регламенту подготовить предложения о том, как реализовать идею: например, он предложил депутатам передавать позицию по законопроектам через эту комиссию или свою фракцию.

Отношение к невакцинированным и не переболевшим ковидом работникам аппарата Госдумы будет более жестким: с ними прекратят служебные отношения. По словам четырех собеседников «Ведомостей», об этом Володин заявил 8 ноября на совете нижней палаты парламента. «Володин сказал, что контракты не будут заключать с теми государственными гражданскими служащими, у которых нет медотвода, прививки от коронавируса, или с теми, кто переболел более полугода назад, но все равно не вакцинировался, – сказал один из источников. – А если контракты уже заключены, то их расторгнут».

«Среди госслужащих, т. е. сотрудников аппарата и помощников депутатов, непривитых всего 5%, но это тоже много, – указывает один из участников совета Госдумы. – Государство говорит, что надо прививаться, а они создают угрозу для здоровья. Поэтому Володин довольно эмоционально сказал, что будут приняты меры – вплоть до увольнения». По словам собеседника в аппарате Госдумы, около 30 представлений на помощников к 9 ноября уже получили отказ из-за отсутствия сертификата о вакцинации.

«В аппарате Думы все работники являются госслужащими, размер их зарплаты, условия труда и предъявляемые квалификационные требования регулируются профильным законом. У помощников депутатов условия попроще – как правило, они приходят на срочные трудовые договоры, – отмечает директор Центра мониторинга правоприменения законодательства Павел Склянчук. – При этом они имеют право поступить на госслужбу, но могут и оставаться вольнонаемными, и тогда их фактическим работодателем является не аппарат Госдумы, а сам депутат. Поэтому решение о найме или увольнении человека может быть принято только на основании заявления депутата».

В дальнейшем, возможно, будет пересмотрен подход и к депутатам, следовало из выступления Володина на совете Думы, говорит собеседник «Ведомостей»: «Если они продолжают ходить на работу и не вакцинируются, то они должны делать тесты на коронавирус за свой счет, а не за счет бюджета». Сейчас тестирование проводится в Госдуме – в частности, депутаты тестируются перед неделей пленарных заседаний в воскресенье и понедельник. Вопрос о том, как в дальнейшем проходить ПЦР-тестирование депутатов, еще будет обсуждаться, продолжает собеседник в аппарате Госдумы.

«Ведомости» направили запрос в управление пресс-службы и информации Госдумы.

После начала пандемии коронавируса Володин был публичным противником перевода депутатов на дистант, это его «политическая позиция», сказал собеседник на Охотном Ряду. В марте 2020 г. Володин отмечал, что говорить о дистанционной работе в такое время неправильно. На время пандемии в Госдуме были введены отдельные ограничения: для работы журналистов, прохода гостей и помощников депутатов на общественных началах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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