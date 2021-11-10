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Борьба за права мусульман против энергоперехода

Санкции США против Китая привели к росту стоимости кремниевых солнечных батарей
Илья Лакстыгал Александр Волобуев
Санкции против Китая из-за нарушения прав уйгуров привели к подорожанию оборудования для солнечной энергетики в США / Philippe LOPEZ / AFP

Американская солнечная энергетика испытывает трудности из-за ограничений поставок кремниевых компонентов из Китая. Об этом заявил Bloomberg финансовый директор поставляющей оборудование для этой отрасли компании SolarEdge Technologies Ронен Файер.

Соответствующие санкции США наложены еще в июне президентом Джо Байденом в связи с сообщениями о нарушении прав мусульман-уйгуров в китайском Синьцзяне, где производится примерно половина мирового кремния. Вашингтон, параллельно анонсировавший ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), оказывается перед выбором между защитой прав человека и зеленым переходом, считает Файер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных