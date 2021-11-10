Борьба за права мусульман против энергоперехода

Соответствующие санкции США наложены еще в июне президентом Джо Байденом в связи с сообщениями о нарушении прав мусульман-уйгуров в китайском Синьцзяне, где производится примерно половина мирового кремния. Вашингтон, параллельно анонсировавший ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), оказывается перед выбором между защитой прав человека и зеленым переходом, считает Файер.