Борьба за права мусульман против энергоперехода

Борьба за права мусульман против энергопереходаСанкции США против Китая привели к росту стоимости кремниевых солнечных батарей
Американская солнечная энергетика испытывает трудности из-за ограничений поставок кремниевых компонентов из Китая. Об этом заявил Bloomberg финансовый директор поставляющей оборудование для этой отрасли компании SolarEdge Technologies Ронен Файер.
Соответствующие санкции США наложены еще в июне президентом Джо Байденом в связи с сообщениями о нарушении прав мусульман-уйгуров в китайском Синьцзяне, где производится примерно половина мирового кремния. Вашингтон, параллельно анонсировавший ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), оказывается перед выбором между защитой прав человека и зеленым переходом, считает Файер.
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