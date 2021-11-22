Депутаты Госдумы VIII созыва стали втрое реже вносить законопроекты

Число законопроектов, внесенных в Госдуму VIII созыва в первые полные пять недель ее работы, вдвое меньше, чем за аналогичный период VII созыва, подсчитали «Ведомости». Всего с 12 октября в Госдуму было внесено 72 законопроекта. Причем только в 14 случаях авторами или соавторами оказались депутаты. Сенаторы выступили инициаторами или соавторами 13 законопроектов, заксобрания – 17, правительство – 35. Прежде депутаты вели себя активнее. Для сравнения: в Госдуму VII созыва за те же полные пять недель было внесено 148 законопроектов. На долю депутатов тогда приходилось 48 инициатив, т. е. в 3,4 раза больше, чем в начале этого созыва.