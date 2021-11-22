Депутаты Госдумы VIII созыва стали втрое реже вносить законопроекты

Депутаты Госдумы VIII созыва стали втрое реже вносить законопроектыОни объясняют это работой в условиях коронавируса и обновлением фракций
Число законопроектов, внесенных в Госдуму VIII созыва в первые полные пять недель ее работы, вдвое меньше, чем за аналогичный период VII созыва, подсчитали «Ведомости». Всего с 12 октября в Госдуму было внесено 72 законопроекта. Причем только в 14 случаях авторами или соавторами оказались депутаты. Сенаторы выступили инициаторами или соавторами 13 законопроектов, заксобрания – 17, правительство – 35. Прежде депутаты вели себя активнее. Для сравнения: в Госдуму VII созыва за те же полные пять недель было внесено 148 законопроектов. На долю депутатов тогда приходилось 48 инициатив, т. е. в 3,4 раза больше, чем в начале этого созыва.
Количество внесенных в нижнюю палату парламента инициатив практически такое же, как в VI созыве, когда депутатов избирали еще не в сентябре, а в декабре, а начало работы выпадало на новогодние каникулы. За первые пять недель работы (с 21 декабря 2011 г. по 24 января 2012 г.) в Госдуму внесли 41 законопроект, на депутатов пришлась почти половина – 18.
Собеседник «Ведомостей» в Госдуме объясняет уменьшение числа вносимых законопроектов антиковидными ограничениями и общим снижением активности депутатов из-за них. К тому же повестка сейчас связана во многом с этой же тематикой, а также с активной работой над бюджетом, говорит источник. По словам собеседника в аппарате Госдумы, основная повестка этой сессии связана с борьбой с коронавирусом, а здесь мяч на стороне правительства, которое выступает основным автором мер по борьбе с пандемией.
14 законопроектов
внесли депутаты за пять недель работы Госдумы
«В Госдуме осталось еще много законопроектов с прошлого созыва, и можно не спешить с внесением новых», – заявил «Ведомостям» заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. К тому же, по его словам, разрабатывать законопроекты из-за ковида теперь сложнее: условия для организации встреч с экспертами стали жестче. Активность фракции не снижается, но меньше законопроектов депутаты могут вносить из-за того, что ее состав обновился, сказал зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Есть и объективные факторы, говорит координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев. «Депутатскую инициативу гасит появившаяся возможность палаты рассматривать законопроекты по упрощенной процедуре [т. е. без обсуждения]», – объяснил он.
Депутаты не вносят законопроекты не из-за дефицита идей, а из-за того, что еще нужно наладить алгоритм законодательной работы, а это довольно забюрократизированный процесс, говорит собеседник, близкий к партии «Новые люди» (ее депутаты впервые прошли в Госдуму и пока не внесли ни одного законопроекта). К примеру, фракция активно разрабатывает свои поправки к правительственным законопроектам по QR-кодам, но, чтобы эти идеи легли на бумагу, нужно наладить механизм законодательной работы внутри фракции, добавил источник.
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, который отвечает за законотворчество, отказался от комментариев.
«Обычно сразу после выборов партии, прошедшие в Госдуму, стремились оформить ключевые положения своих предвыборных программ в готовые законопроекты и внести их в официальную повестку Госдумы, даже если в сессию идет работа над бюджетом», – говорит политолог Александр Пожалов. Особенностью этого созыва уже стало значительное сокращение количества законопроектов от фракций, поскольку оппозиция сосредоточилась на попытках противодействия чувствительным правительственным и кремлевским инициативам, а не на содержательном программном позиционировании. В целом, уверен Пожалов, в VIII созыве эта тенденция сохранится и более активным участником законотворческого процесса будет правительство: «Именно его проекты доминируют среди внесенных после 12 октября».