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Депутаты Госдумы VIII созыва стали втрое реже вносить законопроекты

Они объясняют это работой в условиях коронавируса и обновлением фракций
Людмила Сергеева Максим Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости

Число законопроектов, внесенных в Госдуму VIII созыва в первые полные пять недель ее работы, вдвое меньше, чем за аналогичный период VII созыва, подсчитали «Ведомости». Всего с 12 октября в Госдуму было внесено 72 законопроекта. Причем только в 14 случаях авторами или соавторами оказались депутаты. Сенаторы выступили инициаторами или соавторами 13 законопроектов, заксобрания – 17, правительство – 35. Прежде депутаты вели себя активнее. Для сравнения: в Госдуму VII созыва за те же полные пять недель было внесено 148 законопроектов. На долю депутатов тогда приходилось 48 инициатив, т. е. в 3,4 раза больше, чем в начале этого созыва.

Количество внесенных в нижнюю палату парламента инициатив практически такое же, как в VI созыве, когда депутатов избирали еще не в сентябре, а в декабре, а начало работы выпадало на новогодние каникулы. За первые пять недель работы (с 21 декабря 2011 г. по 24 января 2012 г.) в Госдуму внесли 41 законопроект, на депутатов пришлась почти половина – 18.

Собеседник «Ведомостей» в Госдуме объясняет уменьшение числа вносимых законопроектов антиковидными ограничениями и общим снижением активности депутатов из-за них. К тому же повестка сейчас связана во многом с этой же тематикой, а также с активной работой над бюджетом, говорит источник. По словам собеседника в аппарате Госдумы, основная повестка этой сессии связана с борьбой с коронавирусом, а здесь мяч на стороне правительства, которое выступает основным автором мер по борьбе с пандемией.

14 законопроектов

внесли депутаты за пять недель работы Госдумы

«В Госдуме осталось еще много законопроектов с прошлого созыва, и можно не спешить с внесением новых», – заявил «Ведомостям» заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. К тому же, по его словам, разрабатывать законопроекты из-за ковида теперь сложнее: условия для организации встреч с экспертами стали жестче. Активность фракции не снижается, но меньше законопроектов депутаты могут вносить из-за того, что ее состав обновился, сказал зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Есть и объективные факторы, говорит координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев. «Депутатскую инициативу гасит появившаяся возможность палаты рассматривать законопроекты по упрощенной процедуре [т. е. без обсуждения]», – объяснил он.

Депутаты не вносят законопроекты не из-за дефицита идей, а из-за того, что еще нужно наладить алгоритм законодательной работы, а это довольно забюрократизированный процесс, говорит собеседник, близкий к партии «Новые люди» (ее депутаты впервые прошли в Госдуму и пока не внесли ни одного законопроекта). К примеру, фракция активно разрабатывает свои поправки к правительственным законопроектам по QR-кодам, но, чтобы эти идеи легли на бумагу, нужно наладить механизм законодательной работы внутри фракции, добавил источник.

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Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, который отвечает за законотворчество, отказался от комментариев.

«Обычно сразу после выборов партии, прошедшие в Госдуму, стремились оформить ключевые положения своих предвыборных программ в готовые законопроекты и внести их в официальную повестку Госдумы, даже если в сессию идет работа над бюджетом», – говорит политолог Александр Пожалов. Особенностью этого созыва уже стало значительное сокращение количества законопроектов от фракций, поскольку оппозиция сосредоточилась на попытках противодействия чувствительным правительственным и кремлевским инициативам, а не на содержательном программном позиционировании. В целом, уверен Пожалов, в VIII созыве эта тенденция сохранится и более активным участником законотворческого процесса будет правительство: «Именно его проекты доминируют среди внесенных после 12 октября».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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