«Единая Россия» утвердила состав четырех партийных комиссий

Президиум генсовета «Единой России» 10 ноября утвердил состав четырех из пяти комиссий, которые по инициативе президента Владимира Путина возглавили лидеры предвыборного списка партии. В частности, 10 ноября был утвержден состав комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом (возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров), комиссии по здравоохранению (главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко), комиссии по защите материнства, детства и поддержки семьи (вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова) и комиссии по образованию и науке (руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева).