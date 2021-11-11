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«Единая Россия» утвердила состав четырех партийных комиссий

Пятая комиссия – для министра обороны Сергея Шойгу – будет утверждена позже
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Вместе с лидерами списка партии (на фото – Госдуму Анна Кузнецова) в работу «Единой России» вольются губернаторы, представители правительства и депутаты, даже от других фракций / Андрей Гордеев / Ведомости

Президиум генсовета «Единой России» 10 ноября утвердил состав четырех из пяти комиссий, которые по инициативе президента Владимира Путина возглавили лидеры предвыборного списка партии. В частности, 10 ноября был утвержден состав комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом (возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров), комиссии по здравоохранению (главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко), комиссии по защите материнства, детства и поддержки семьи (вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова) и комиссии по образованию и науке (руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева).

Кадровое укрепление комиссий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных