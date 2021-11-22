Руководство «Единой России» обновят минимум на 50%

Борисов теперь сосредоточится на работе в Госдуме, где он занял пост заместителя руководителя фракции «Единая Россия». Сидякин в партии будет заниматься в том числе и выборными вопросами, говорит один из собеседников. Человек, близкий к руководству партии, говорит, что его назначение, возможно, связано с тем, чтобы укрепить связку «партия – фракция», поскольку Сидякин, как бывший депутат Госдумы, очень хорошо знает, как это можно организовать.