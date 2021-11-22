Руководство «Единой России» обновят минимум на 50%На съезде 4 декабря официально должны быть переподтверждены полномочия партийцев
На отчетно-выборном съезде «Единой России» 4 декабря обновится состав всех руководящих органов партии. Обновление может составить 50–70%, говорят собеседник в партии и человек, близкий к руководству «Единой России». Ежегодно на съезде партии по уставу и так проводится ротация примерно 15% членов высших партийных органов, говорит собеседник в партии, но теперь формально сложит свои полномочия перед отчетно-выборным съездом все партийное руководство. После этого оно будет переизбрано, уточнил источник «Ведомостей».
Переподтверждение полномочий на съезде должны пройти все: председатель «Единой России», члены генсовета и высшего совета, руководство этих коллегиальных органов и т. д. Некоторые единороссы будут переназначены на прежние должности, но существенная часть членов генсовета и высшего совета обновится за счет новых депутатов Госдумы, губернаторов и т. д., говорит собеседник в «Единой России».
Фракция в Госдуме по итогам выборов обновилась на 50%, отмечал ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
В пресс-службе «Единой России» подтвердили, что на съезде партии в декабре произойдет переизбрание всех руководящих органов, как и положено по уставу партии.
До этого последний отчетно-выборный съезд «Единой России» проходил почти пять лет назад – в январе 2017 г. На нем были переподтверждены полномочия председателя партии Дмитрия Медведева, председателя высшего совета Бориса Грызлова и секретаря генсовета Сергея Неверова. В октябре 2017 г. Неверова на посту секретаря генсовета сменил Андрей Турчак.
По словам двух собеседников в партии, значимых кадровых изменений ждать в руководстве партии не стоит, во всяком случае, съезд должен переутвердить полномочия Медведева и Турчака, а также и Грызлова. Одна из кадровых интриг разрешилась перед съездом: 17 ноября соратника Турчака Александра Борисова на посту руководителя ЦИК партии сменил бывший депутат Госдумы Александр Сидякин, который с 2018 г. работал руководителем администрации главы Башкирии, бывшего заместителя начальника управления президента по внутренней политике Радия Хабирова.
Борисов теперь сосредоточится на работе в Госдуме, где он занял пост заместителя руководителя фракции «Единая Россия». Сидякин в партии будет заниматься в том числе и выборными вопросами, говорит один из собеседников. Человек, близкий к руководству партии, говорит, что его назначение, возможно, связано с тем, чтобы укрепить связку «партия – фракция», поскольку Сидякин, как бывший депутат Госдумы, очень хорошо знает, как это можно организовать.
Избирателям не особо интересны точечные изменения в руководстве «Единой России», считает политолог Алексей Макаркин. При этом оснований для серьезных кадровых выводов сейчас нет, поскольку единороссы только что сохранили конституционное большинство на выборах в Госдуму.