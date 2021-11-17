Вячеслав Володин решил ввести QR-коды для представителей Кремля и Белого дома

«Правительство внесло в Государственную думу законопроект [об обязательных QR-кодах в общественных местах], чтобы эта норма была распространена на всех граждан, с себя надо начинать», – пояснил Володин. «Ведомости» писали 12 ноября, что еще до принятия правительственных законопроектов пускать на свой съезд только по QR-кодам решила «Единая Россия». На реплику спикера Госдумы Синенко ответил, что привит. Также Володин сказал полпреду президента в Госдуме Гарри Минху, что и в его ложу в зале пленарных заседаний должны допускаться только люди с QR-кодами.