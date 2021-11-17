Вячеслав Володин решил ввести QR-коды для представителей Кремля и Белого дома

Вячеслав Володин решил ввести QR-коды для представителей Кремля и Белого домаНа Охотном ряду они будут действовать до принятия правительственных законов
Представителей Кремля и правительства будут пускать в Госдуму только с QR-кодом о вакцинации или перенесенной болезни. Соответствующие изменения будут внесены в пропускную систему нижней палаты парламента. Об этом на пленарном заседании 17 ноября сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Первым предложение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заявив, что от правительства в зал пленарных заседаний должны приходить только привитые от коронавируса сотрудники.
Володин поддержал предложение Жириновского. «Уважаемые коллеги, мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие», – сказал Володин. Он обратился к представителю правительства в Госдуме Александру Синенко и сказал, что в зал пленарных заседаний его коллеги из Белого дома должны приходить с QR-кодом.
«Правительство внесло в Государственную думу законопроект [об обязательных QR-кодах в общественных местах], чтобы эта норма была распространена на всех граждан, с себя надо начинать», – пояснил Володин. «Ведомости» писали 12 ноября, что еще до принятия правительственных законопроектов пускать на свой съезд только по QR-кодам решила «Единая Россия». На реплику спикера Госдумы Синенко ответил, что привит. Также Володин сказал полпреду президента в Госдуме Гарри Минху, что и в его ложу в зале пленарных заседаний должны допускаться только люди с QR-кодами.
После этого Володин попросил аппарат Госдумы принять соответствующее решение «в рамках пропускной системы», чтобы QR-код предъявляли все, кто идут на обсуждение вопросов в зал заседаний и на заседания комитетов.
Председатель комитета по бюджету Андрей Макаров доложил коллегам, что правительство уже ввело вход по QR-кодам в Белый дом: «И сегодня мы получили уведомление, что ни один член трехсторонней комиссии [по бюджету] не будет без QR-кода допущен в Белый дом». В Совете Федерации QR-коды на вход пока не ввели, сказал «Ведомостям» сенатор Вячеслав Тимченко.
На прошлой неделе Володин на совете Госдумы заявил, что аппарат нижней палаты не будут заключать контракты с госслужащами, у которых нет медотвода, прививки от коронавируса, или с теми, кто переболел более полугода назад, писали «Ведомости». Депутатов, которые попадают под эти критерии, он предупредил, что ПЦР им придется делать за свой счет, а не за счет бюджета, как сейчас.
На заседании палаты 17 ноября Володин заявил, что сотрудникам аппарата поставили условие: те, кто не привит, может заходить в здание Госдумы только по ПЦР-тесту, который сделан на платной основе. Такое же решение принято и для членов совета Думы.