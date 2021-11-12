«Единая Россия» потребует от делегатов и гостей своего съезда QR-коды о вакцинации

«Единая Россия» потребует от делегатов и гостей своего съезда QR-коды о вакцинацииВ партии объясняют это пожеланием Роспотребнадзора
«Единая Россия» проведет съезд 4 декабря в COVID-free режиме – на него не пустят тех, кто не вакцинирован. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в партии. Решение было принято в конце октября на заочном заседании президиума генерального совета. По словам собеседника в партии, на съезд пустят только при наличии QR-кода о вакцинации или QR-кода о недавно перенесенной болезни, отметка о которой есть в ЕМИАС. В дополнение к этому делегаты съезда, гости и представители СМИ должны будут сдать ПЦР-тест. По словам одного из собеседников в партии, это требование поступило от Роспотребнадзора.
Представители «Единой России» и Роспотребнадзора отказались от комментариев.
Формально это будет третий этап съезда «Единой России», первые два уже прошли перед выборами депутатов Госдумы – в июне и августе. На первом и втором этапе съезда от участников съезда требовали только сдачи ПЦР-теста, а QR-коды не требовались. Для участия в съезде партия изначально выдвинула 650 делегатов, но на второй этап съезда в августе приехало уже около 400 человек. Тогда число участников съезда было сокращено из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
В ноябре QR-коды стали обязательными для посещения многих общественных мест в Москве: концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и других мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Распространится требование и на делегатов съезда, уточнил собеседник в партии. Но подавляющее большинство из 650 делегатов вакцинированы, часть переболела, добавляет он. Собеседник, близкий к партии, уверен, что проблем с кворумом из-за нового требования у единороссов не возникнет. Партнер консалтингового бюро Т&М Антон Тимченко отмечает, что по уставу «Единой России» из нее можно исключить за несоблюдение решений ее руководящих органов. А исключение из партии означает и прекращение полномочий делегата съезда. Но вряд ли теоретическая возможность принятия таких мер повлияет на кворум, добавил Тимченко.
4 декабря единороссы планируют подвести итоги избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы. Партия получила конституционное большинство в нижней палате парламента – 324 мандата. «Ведомости» ранее писали со ссылкой на источники, что на съезде произойдет ротация в органах «политического» руководства партии – высшего и генерального советов. Обсуждается возможность изменения структуры руководящих органов партии, говорит один из собеседников «Ведомостей». По его словам, стоит задача формализовать в руководстве партии лидеров партийного списка, возможно в бюро высшего совета партии (председатель высшего совета – Борис Грызлов).
Меры по борьбе с пандемией в своих регионах реализуют губернаторы, которые возглавляют отделения «Единой России», ведут работу волонтеры партии, а думская фракция единороссов обеспечивает принятие необходимого законодательства, перечисляет руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Партия «олицетворяет госполитику» в области борьбы с пандемией, говорит он, и нет ничего удивительного, что при проведении съезда будут приняты подобные меры.