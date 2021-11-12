«Единая Россия» потребует от делегатов и гостей своего съезда QR-коды о вакцинации

«Единая Россия» проведет съезд 4 декабря в COVID-free режиме – на него не пустят тех, кто не вакцинирован. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника в партии. Решение было принято в конце октября на заочном заседании президиума генерального совета. По словам собеседника в партии, на съезд пустят только при наличии QR-кода о вакцинации или QR-кода о недавно перенесенной болезни, отметка о которой есть в ЕМИАС. В дополнение к этому делегаты съезда, гости и представители СМИ должны будут сдать ПЦР-тест. По словам одного из собеседников в партии, это требование поступило от Роспотребнадзора.