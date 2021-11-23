За финансовыми омбудсменами проследят оперативники

При этом органы, осуществляющие ОРД, проверяют их только в общем порядке, т. е. при получении сообщения о преступлении, пояснил «Ведомостям» старший юрист практики уголовно-правовой защиты бизнеса BGP Litigation Дмитрий Мещеряков. В случае же принятия поправок такая проверка будет проводиться в рамках антикоррупционного законодательства. Также после принятия поправок будут в обязательном порядке подвергаться проверке расходы не только главного финансового уполномоченного и руководителя службы обеспечения, но и остальных омбудсменов. Соответствующее решение будет принимать ЦБ. Кроме этого финомбудсмены должны будут уведомлять Банк России о потенциальном конфликте интересов и об обращениях людей, склоняющих их к коррупционным правонарушениям. У ЦБ появятся полномочия направлять в прокуратуру, осуществляющие ОРД органы, в юрлица запросы для проверки информации о доходах и имуществе финансовых уполномоченных и их семей.