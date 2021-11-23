За финансовыми омбудсменами проследят оперативники

За финансовыми омбудсменами проследят оперативникиАнтикоррупционные поправки позволят тщательнее проверять их доходы и расходы
Совет Госдумы 22 ноября предложил нижней палате парламента уже в декабре рассмотреть в первом чтении президентский законопроект о противодействии коррупции в работе института финансового уполномоченного. Изменения предполагают, что достоверность сведений о доходах и имуществе финансовых омбудсменов, а также претендентов на эти посты смогут проверять органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), – это МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, ФТС, СВР, в отдельных случаях ГРУ. Соответствующие поправки Владимир Путин внес в Госдуму 19 ноября.
Институт финансового омбудсмена, созданный ЦБ в июне 2019 г., решает в досудебном порядке споры потребителей в пределах 500 000 руб. Сейчас институт, по сути, включает в себя должности главного финансового уполномоченного (ее занимает Юрий Воронин), руководителя службы обеспечения его деятельности и четырех омбудсменов в сферах финансовых услуг. Они курируют страхование, микрофинансирование, работу кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Сейчас они обязаны отчитываться о своих доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах (недвижимости, находящейся в пользовании, займах и кредитах).
При этом органы, осуществляющие ОРД, проверяют их только в общем порядке, т. е. при получении сообщения о преступлении, пояснил «Ведомостям» старший юрист практики уголовно-правовой защиты бизнеса BGP Litigation Дмитрий Мещеряков. В случае же принятия поправок такая проверка будет проводиться в рамках антикоррупционного законодательства. Также после принятия поправок будут в обязательном порядке подвергаться проверке расходы не только главного финансового уполномоченного и руководителя службы обеспечения, но и остальных омбудсменов. Соответствующее решение будет принимать ЦБ. Кроме этого финомбудсмены должны будут уведомлять Банк России о потенциальном конфликте интересов и об обращениях людей, склоняющих их к коррупционным правонарушениям. У ЦБ появятся полномочия направлять в прокуратуру, осуществляющие ОРД органы, в юрлица запросы для проверки информации о доходах и имуществе финансовых уполномоченных и их семей.
Финансовый уполномоченный осуществляет контрольные функции, формирующие почву для коррупционных преступлений, поэтому инициатива президента обоснована, сказал «Ведомостям» адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. По мнению юриста «КСК групп» Александра Шарапова, изменения позволят значительно проще проводить профилактику коррупции.
Служба финансового уполномоченного концептуально поддерживает законопроект, заявил «Ведомостям» его представитель. По его словам, за время работы института омбудсмены не были замечены в коррупционных преступлениях.
В подготовке статьи участвовали Анна Киселева и Екатерина Литова