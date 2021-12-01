Почему женщины не попадают на руководящие должности в правительстве

В среднем разница и в доходах между мужчинами и женщинами на госслужбе составляет 14,3% в пользу мужчин. Разница в доходах появляется из-за того, что женщины занимают должности, как правило, ниже рангом, говорит Гизатуллина. «У нас почти нет прямой дискриминации на госслужбе, – отмечает эксперт. – Но суть в том, что женщины не могут попасть на высшие должности». Само по себе регулирование уровня оплаты труда на госслужбе жесткое, поэтому разрыва в доходах у мужчин и женщин на схожих должностях нет, говорят исследователи.