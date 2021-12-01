Почему женщины не попадают на руководящие должности в правительстве

Почему женщины не попадают на руководящие должности в правительствеХотя в целом они составляют 70% чиновников
Чем выше госдолжности, тем меньше на них женщин, говорится в исследовании «Гендерное неравенство на российской госслужбе: оценка на данных из антикоррупционных деклараций», с результатами которого ознакомились «Ведомости». Его провели эксперты Центра перспективных управленческих решений Эльвира Гизатуллина и Ксения Зиндер. В последние десятилетия страны берут на себя обязательства по сокращению гендерного неравенства, поскольку государство – один из крупнейших работодателей, говорится в исследовании. К тому же достижение гендерного равенства на госслужбе может быть стимулом для изменения и в других областях и позволяет формировать более сбалансированную госполитику.
Россия по «базовому» соотношению мужчин и женщин на госслужбе занимает третье место в мире после Литвы и Украины, отмечается в исследовании. Сразу за Россией следуют Дания и Великобритания. Последние 10 лет доля женщин на госслужбе всех уровней в России составляла более 70%, следует из данных Росстата. Но женщины, которые делают карьеру в России, сталкиваются с двумя проблемами: это проблемы «стеклянного потолка» (труднее продвигаться на верхние позиции) и «стеклянных стен» (труднее продвигаться в отраслях, которые считаются мужскими), говорится в исследовании.
Для продвижения в карьере зачастую могут требоваться качества, которые, как считается, можно ожидать от мужчин, – это готовность к конкуренции, риску, настойчивость. Но если их будет проявлять женщина, то это может негативно маркироваться, говорится в исследовании, поскольку считается, что женщины более ориентированы на стабильность и компромисс.
Специально для исследования эксперты в 16 федеральных министерствах проверили декларации за 2013–2020 гг. чиновников, которые занимают должности семи уровней – замминистра, директор департамента, замдиректора департамента, помощник и советник министра, начальник отдела, референт. Но чем выше должность, тем меньшая доля женщин оказывается на таких постах. Среди референтов в министерствах – а это низшая из рассматривавшихся должностей – женщины занимали 63%, среди руководителей департаментов – 30,4%, а среди заместителей министров – 15,9%. Доля женщин на госслужбе на всех должностях федерального уровня составила к 2019 г. 74,2%, следует из данных Росстата.
Женщины достигают «стеклянного потолка» уже на позиции начальника отдела или заместителя директора департамента в министерстве, говорится в исследовании. Наиболее остро проблема стоит в Минприроды и Минтрансе. Лучше всего ситуация в Минтруде и Минздраве. «Ведомости» направили запрос в эти министерства.
Традиционно меньше женщин в министерствах, которые ассоциируются с мужской работой – энергетика, транспорт, связь, промышленность, отмечают эксперты. По словам Гизатуллиной, женщины больше сконцентрированы в социальном секторе и работают на более низких должностях. «В целом доля женщин на госслужбе в России высокая, но при этом многие из занимаемых позиций низкие и невысоко оплачиваемые, но это стабильная госдолжность и соцзащита», – отмечает она.
В среднем разница и в доходах между мужчинами и женщинами на госслужбе составляет 14,3% в пользу мужчин. Разница в доходах появляется из-за того, что женщины занимают должности, как правило, ниже рангом, говорит Гизатуллина. «У нас почти нет прямой дискриминации на госслужбе, – отмечает эксперт. – Но суть в том, что женщины не могут попасть на высшие должности». Само по себе регулирование уровня оплаты труда на госслужбе жесткое, поэтому разрыва в доходах у мужчин и женщин на схожих должностях нет, говорят исследователи.
Исключение составляют позиции заместителей министров: разница в пользу мужчин на этих должностях составляет в среднем около 146 000 руб./мес. За период 2013–2020 гг. в исследуемых ведомствах позиции заместителей министров занимало 96 женщин и 471 мужчина. Вероятно, женщин-замминистров ставят на менее приоритетные проекты, которые не предполагают премирования, считают исследователи.
Проблема гендерного неравенства в России стоит не так остро, как за рубежом, говорит профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков: «У нас с советских времен правам женщин уделялось большое внимание, были женщины во власти, и ситуация не сильно изменилась после распада СССР». Часто подбор кадров связан не столько с полом сотрудника, сколько с уровнем образования и опытом, отмечает Щербаков.
По словам эксперта РАНХиГС, чем выше должность, тем больше она предполагает непредсказуемости. «Женщинам это сложнее сочетать с семьей, которая для многих очень важна. Мужчины считаются более приспособленными», – добавляет Щербаков. Поэтому если и есть потолок в достижении женщинами определенных должностей на госслужбе, то это не преднамеренная политика, а стихийный процесс, который связан с тем, какую роль женщина играет в обществе, добавляет он.
Проблема, связанная с тем, что женщин больше в первичном звене госуправления, а не на руководящих постах, не нова и обсуждалась с 1990-х гг., говорит председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Проблема гендерного неравенства в России сохраняется, сказала она: «Хотя в ст. 19 Конституции прописано равенство прав женщин и мужчин, нормы этой статьи не были расшифрованы в законе». В нем могли бы быть прописаны равные права и возможности женщин как на госслужбе, так и на политических должностях, считает Останина.
Комитет, по ее словам, создаст группу для разработки нового законопроекта о гарантии равных прав мужчин и женщин.
Такая инициатива в начале 2000-х была «положена под сукно», вспоминает Останина: «Ни одна из фракций не согласилась его принимать, поскольку там была норма, что если в списках партий на выборах на проходящих местах меньше 30% женщин, то такая партия снимается с выборов». Нынешнюю ситуацию можно объяснить, говорит депутат: «Еще в 1930-х гг. было продекларировано, что в стране полностью решен вопрос равенства женщин и мужчин, и мы убаюкивали себя тем, что этот вопрос решен. В итоге правам женщин перестали уделять внимание».