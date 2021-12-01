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Экс-директор строительства космодрома «Восточный» требует «золотой парашют»

Евгений Рогоза поборется и за деловую репутацию
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Евгений Рогоза поборется и за деловую репутацию / Егор Алеев / ТАСС

Уволенный год назад на фоне скандала глава строительной дирекции космодрома «Восточный» Евгений Рогоза потребовал в суде почти 4 млн руб. компенсации от своего бывшего работодателя. Также он подал иски к «Коммерсанту» и РБК по защите деловой репутации.

Рогоза подтвердил «Ведомостям», что подал иск к ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» (входит в «Роскосмос»). Общая сумма исковых требований Рогозы – 3,9 млн руб., сообщил представитель Гагаринского районного суда, куда поступил иск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных