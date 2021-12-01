Экс-директор строительства космодрома «Восточный» требует «золотой парашют»Евгений Рогоза поборется и за деловую репутацию
Уволенный год назад на фоне скандала глава строительной дирекции космодрома «Восточный» Евгений Рогоза потребовал в суде почти 4 млн руб. компенсации от своего бывшего работодателя. Также он подал иски к «Коммерсанту» и РБК по защите деловой репутации.
Рогоза подтвердил «Ведомостям», что подал иск к ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» (входит в «Роскосмос»). Общая сумма исковых требований Рогозы – 3,9 млн руб., сообщил представитель Гагаринского районного суда, куда поступил иск.
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