Счетную палату предложили наделить дополнительными экспертными полномочиями

Счетную палату предложили наделить дополнительными экспертными полномочиямиПрезидент внес поправки во исполнение обновленной Конституции
Председателя Счетной палаты (СП) будет назначать по представлению главы государства не Госдума, как сейчас, а Совет Федерации. Соответствующий законопроект Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента. Заместителя руководителя СП будет назначать нижняя палата парламента. Эти поправки вносятся во исполнение поправок в Конституцию 2020 г. Но ими все не ограничится. К примеру, законопроект позволяет председателю СП самостоятельно выбирать аудитора, который будет замещать его в случае отсутствия главы СП и заместителя на рабочем месте.
Поправки потребовалось внести после изменения Конституции, которая передала полномочия по назначению главы СП в верхнюю палату парламента, говорит председатель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Но в итоге законопроект содержит и другие изменения, которые фиксируют выросшую роль СП при Алексее Кудрине, отмечает он: к примеру, аудиторы могут проверять результаты достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности России, предусмотренные документами стратегического планирования. Поскольку вопрос о правке закона уже был в повестке дня, руководство СП пролоббировало дополнительные прерогативы для контрольного ведомства, отмечает Бадовский.