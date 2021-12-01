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Счетную палату предложили наделить дополнительными экспертными полномочиями

Президент внес поправки во исполнение обновленной Конституции
Максим Иванов Анна Киселева
Счетную палату предложили наделить дополнительными экспертными полномочиями / Максим Стулов / Ведомости

Председателя Счетной палаты (СП) будет назначать по представлению главы государства не Госдума, как сейчас, а Совет Федерации. Соответствующий законопроект Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента. Заместителя руководителя СП будет назначать нижняя палата парламента. Эти поправки вносятся во исполнение поправок в Конституцию 2020 г. Но ими все не ограничится. К примеру, законопроект позволяет председателю СП самостоятельно выбирать аудитора, который будет замещать его в случае отсутствия главы СП и заместителя на рабочем месте.

Поправки потребовалось внести после изменения Конституции, которая передала полномочия по назначению главы СП в верхнюю палату парламента, говорит председатель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Но в итоге законопроект содержит и другие изменения, которые фиксируют выросшую роль СП при Алексее Кудрине, отмечает он: к примеру, аудиторы могут проверять результаты достижения стратегических целей социально-экономического развития и обеспечения безопасности России, предусмотренные документами стратегического планирования. Поскольку вопрос о правке закона уже был в повестке дня, руководство СП пролоббировало дополнительные прерогативы для контрольного ведомства, отмечает Бадовский. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных