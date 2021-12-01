Счетную палату предложили наделить дополнительными экспертными полномочиями

Председателя Счетной палаты (СП) будет назначать по представлению главы государства не Госдума, как сейчас, а Совет Федерации. Соответствующий законопроект Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента. Заместителя руководителя СП будет назначать нижняя палата парламента. Эти поправки вносятся во исполнение поправок в Конституцию 2020 г. Но ими все не ограничится. К примеру, законопроект позволяет председателю СП самостоятельно выбирать аудитора, который будет замещать его в случае отсутствия главы СП и заместителя на рабочем месте.