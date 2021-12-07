QR-коды в России вводятся с оглядкой на мировой опыт

QR-коды в России вводятся с оглядкой на мировой опытДля депутатов Госдумы подготовили справки об ограничениях в других странах
Депутаты Госдумы от «Единой России» получили справочные материалы, в которых рассказывается о международном опыте использования QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Об этом сказал источник во фракции и подтвердил собеседник в партии: по их словам, документы поступили из правительства. «Ведомости» ознакомились с документами. Работа по методическому сопровождению депутатов идет постоянно, добавил другой источник в партии.
Собеседник в госструктурах объяснил участие правительства в подготовке разъяснений для депутатов следующим образом. Парламентариям сложно полноценно проанализировать все нюансы, связанные с введением QR-кодов, международный опыт и т. д. Компетенции по этим вопросам в большей степени сосредоточены в Белом доме, к тому же его аппарат консолидирует значительную часть аналитики по вопросам, волнующим граждан.
В справке «О практике применения QR-кодов для цифровой идентификации в мире» указано, что такие коды широко распространены. Они используются в 145 странах мира из 193, в том числе в 19 из 20 стран G20, во всех 38 странах Организации экономического сотрудничества и развития, во всех 27 странах Евросоюза (ЕС). Критерии выдачи QR-кодов и методы их использования совпадают у большинства государств, указано в этом документе: возраст старше 18 лет, прохождение вакцинации, перенесенное заболевание или отрицательный ПЦР-тест, проведенный максимум за 72 часа. Основные направления использования QR-кодов – для посещения публичных мест (торговые центры, магазины, кинотеатры, госучреждения и др.), предоставление доступа на массовые мероприятия, сфера услуг (кафе, салоны красоты и проч.), перемещения внутри страны и за ее пределами (авиационный и железнодорожный транспорт).
Во всем мире QR-коды используются по трем основным причинам – ради снижения темпов заболеваемости, обеспечения безопасности и ускорения вакцинации, а также для облегчения перемещений как внутри страны, так и за ее пределами во время пандемии, говорится в справке. В некоторых странах QR-коды используются давно и выполняют иные функции, не связанные с ковидом, отмечается в документе: например, в Швеции и Сингапуре с 2003 г. QR-коды применяют для идентификации при получении услуг, в Люксембурге с 2019 г. – для подтверждения подлинности документов, в Бразилии с 2018 г. – как замена бумажным документам.
В ЕС, где QR-коды действуют с 1 июля 2021 г., заболеваемость на 100 000 человек в неделю с 8 по 14 ноября 2021 г. составляла около 264 случаев. В ЕС QR-код считают наилучшим инструментом для обеспечения свободного передвижения в период пандемии 65% респондентов исследования «Евробарометр». В Великобритании, где не действуют единые ограничительные меры, выявлено 389 случаев заболеваний на 100 000 человек в этот же период, а введение аналога QR-кодов позволит предотвратить 25–33% случаев заражения и снизить количество смертей на 6000–12 000 в год. При прогнозе ссылаются на прогнозы NHS UK, Bloomberg и World Bank.
В другом документе («Самые распространенные направления использования COVID-сертификатов в форме QR-кода») сказано, что масштабы использования QR-кодов могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Но самые популярные направления использования QR-кодов в мире – это борьба за безопасные путешествия (ЕС, Великобритания, Китай), за посещение учреждений сферы услуг, а также массовых мероприятий (в большинстве стран) и, кроме того, за посещение религиозных учреждений (Израиль). В разделе об опыте разных стран в части использования QR-кодов на транспорте и в путешествиях указано, что в ЕС, Великобритании и Канаде они используются только для перемещений между странами, в Казахстане – уже для входа на вокзалы, а в Южной Австралии и Новой Зеландии – на общественном транспорте и такси. С 22 ноября QR-коды введены и в Татарстане на всех видах транспорта.