QR-коды в России вводятся с оглядкой на мировой опыт

В другом документе («Самые распространенные направления использования COVID-сертификатов в форме QR-кода») сказано, что масштабы использования QR-кодов могут меняться в зависимости от эпидемиологической обстановки. Но самые популярные направления использования QR-кодов в мире – это борьба за безопасные путешествия (ЕС, Великобритания, Китай), за посещение учреждений сферы услуг, а также массовых мероприятий (в большинстве стран) и, кроме того, за посещение религиозных учреждений (Израиль). В разделе об опыте разных стран в части использования QR-кодов на транспорте и в путешествиях указано, что в ЕС, Великобритании и Канаде они используются только для перемещений между странами, в Казахстане – уже для входа на вокзалы, а в Южной Австралии и Новой Зеландии – на общественном транспорте и такси. С 22 ноября QR-коды введены и в Татарстане на всех видах транспорта.