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Юбилейный съезд ОНФ планируется провести 21 декабря

Нынешнее руководство движения соответствует его задачам и его можно не менять, считают эксперты
Анна Нараева Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости

Съезд движения ОНФ должен пройти 21 декабря. Об этом «Ведомостям» сказал собеседник, близкий к АП, и подтвердили два источника, близких к ОНФ. В пресс-службе ОНФ ранее говорили «Ведомостям», что 1 ноября центральный штаб движения принял решение провести съезд не позднее 31 марта 2022 г. Этот съезд пройдет под конец 10-го года существования ОНФ. Задача ОНФ изначально была в том, чтобы помочь «Единой России» сформировать списки на выборах в Госдуму шестого созыва.

О создании движения сообщил президент Владимир Путин 6 мая 2011 г., выступая перед единороссами. Тогда он заявил, что в процедуре отбора кандидатов «Единой России» должны участвовать и другие граждане, которые хотели бы «напрямую влиять на формирование политики государства»: «Что я предлагаю и как я предложу это сделать: по сути, я предлагаю создать то, что в политической практике называется широкий народный фронт». Тогда в списках «Единой России» на выборы шли и партийцы, и новые «общественники» по квоте ОНФ. Широко отмечать 10-летие ОНФ не планируется, говорит близкий к организации собеседник «Ведомостей». К тому же, по словам собеседника, близкого к АП и близкого к ОНФ, рассматривается вариант, при котором Путин может не посетить съезд.

Съезд будет «преимущественно техническим», говорит собеседник «Ведомостей», близкий к АП, и подтверждает собеседник, близкий к ОНФ. В этом году истекает срок полномочий центрального штаба движения, из состава которого избирают сопредседателей ОНФ. В ноябре 2018 г. центральный штаб ОНФ был обновлен больше чем наполовину, писал ТАСС. К тому моменту из трех ранее избранных сопредседателей ОНФ работала только депутат Госдумы Ольга Тимофеева. Другой сопредседатель, режиссер Станислав Говорухин, умер в июне 2018 г., а сопредседатель Александр Бречалов в апреле 2017 г. возглавил Удмуртию.

Количество сопредседателей на том съезде ОНФ было увеличено. Ими стали гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, сопредседатель «Бессмертного полка» Елена Цунаева, которая избралась в Госдуму VIII созыва, а также руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева. Двое из них, в частности Шмелева и Когогин, а также врач Александр Румянцев, избравшийся теперь в Госдуму, были сопредседателями публичного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2018 г.

Три собеседника «Ведомостей», близких к движению, говорят, что, скорее всего, в этом году будут продлены полномочия текущих сопредседателей. Обновление произойдет на уровне центрального штаба ОНФ. Туда будут введены новые политики, к примеру руководитель проекта «Время рожать», депутат Госдумы Татьяна Буцкая и бывший куратор региональных проектов ОНФ Артем Бичаев, который также избрался в Госдуму. Теперь региональную работу в ОНФ курирует депутат Вологодской облдумы Борис Подольный, который от имени ОНФ занимался кампанией «Мы вместе». В марте 2021 г. на встрече президента с участниками акции «Мы вместе» он рассказал Путину об оказании помощи медикам региона.

По словам руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, у ОНФ в последние годы было две задачи: выстраивание обратной связи по общественно важным темам и поддержка некоммерческих организаций в регионах. «Отдельно можно выделить работу волонтерских штабов ОНФ, поскольку пандемия держит эту тему в повестке», – считает Костин. Структура руководства ОНФ соответствует этим задачам, отмечает он. По словам вице-президента Российской ассоциации политконсультантов Петра Быстрова, менять фигуры в руководстве ОНФ потребуется, если у организации появятся принципиально новые задачи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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