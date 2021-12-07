Юбилейный съезд ОНФ планируется провести 21 декабря

О создании движения сообщил президент Владимир Путин 6 мая 2011 г., выступая перед единороссами. Тогда он заявил, что в процедуре отбора кандидатов «Единой России» должны участвовать и другие граждане, которые хотели бы «напрямую влиять на формирование политики государства»: «Что я предлагаю и как я предложу это сделать: по сути, я предлагаю создать то, что в политической практике называется широкий народный фронт». Тогда в списках «Единой России» на выборы шли и партийцы, и новые «общественники» по квоте ОНФ. Широко отмечать 10-летие ОНФ не планируется, говорит близкий к организации собеседник «Ведомостей». К тому же, по словам собеседника, близкого к АП и близкого к ОНФ, рассматривается вариант, при котором Путин может не посетить съезд.