Госдума выполнит поручение Путина о доработке законопроекта о QR-кодах в инициативном порядке

Госдума выполнит поручение Путина о доработке законопроекта о QR-кодах в инициативном порядкеПредставители правительства в рабочую группу пока не вошли
Совет Госдумы 20 декабря по предложению спикера Вячеслава Володина создал рабочую группу для исполнения поручения президента о доработке законопроекта Белого дома об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. Проект был одобрен Госдумой в первом чтении 16 декабря. А на следующий день президент Владимир Путин на съезде РСПП заявил, что законопроект требует доработки: «Работая над столь чувствительными нормами <...> необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации». Путин поручил доработать законопроект правительству и парламенту с участием объединения работодателей и гражданского общества, причем так, чтобы «учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан».
Володин заявил на заседании совета нижней палаты парламента, что «правильно создать» рабочую группу со стороны Госдумы и начать работу в этом направлении, взаимодействуя с Советом Федерации, правительством, общественными организациями, деловым сообществом. В группу вошло несколько заместителей Володина: Александр Жуков, Петр Толстой, Анна Кузнецова (все трое – единороссы), а также курирующий комитет по охране здоровья Владислав Даванков («Новые люди»). Включили в нее и глав комитетов Госдумы по безопасности и по охране здоровья Василия Пискарева и Дмитрия Хубезова. Правительство также должно представить предложения по кандидатам в рабочую группу со стороны Белого дома, сказал собеседник «Ведомостей» в совете Госдумы. С соответствующей просьбой Володин обратился к полпреду правительства в Госдуме Александру Синенко, пояснил он.
Два собеседника, близких к Белому дому, отметили, что Володин мог инициировать рабочую группу по собственной инициативе, без согласования с правительством: «Госдума в рамках своих полномочий может создавать любые группы». За комментариями о том, получил ли Белый дом предложение направить представителей в рабочую группу и не приведет ли ее создание к затягиванию принятия закона, в пресс-службе правительства «Ведомостям» посоветовали «обратиться в Госдуму».
«Мы свою часть работы делаем, – сказал собеседник «Ведомостей», близкий к руководству Госдумы. – Мы подготовим поправки ко второму чтению вместе с правительством и Советом Федерации, если они присоединятся к этой работе». Формально срок рассылки и подготовки законопроекта к первому чтению – месяц, но прогнозировать дату второго чтения рано, отмечает он.
Если все пойдет по планируемому правительством графику – обсуждение продлится месяц до второго чтения, – то оно пройдет 18 января 2022 г., а третье уже 19 января, говорит собеседник в Госдуме. В теории на заседании 19 января, в среду, или неделей позже закон сможет одобрить Совет Федерации, рассуждает этот собеседник «Ведомостей», после чего он поступит на подпись Путину: «Закон вполне может успеть вступить в силу до 1 февраля, когда, по его нынешней редакции, и должны начать действовать обязательные QR-коды. Но это полностью ликвидирует переходный период, который оставляли людям для того, чтобы получать QR-код по ПЦР-тесту».
По словам собеседника, близкого к руководству Госдумы, сейчас комитет по безопасности будет собирать поправки, а среди предложений депутатов – отказ от обозначения сертификатов в виде QR-кодов, а также сохранение ПЦР-тестов в качестве альтернативы сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни. «Непонятно, почему правительство считает ПЦР до 1 февраля приемлемой альтернативой, а после – нет», – пояснил он. Близкий к Белому дому собеседник «Ведомостей» говорит, что сохранение ПЦР-тестов просто «обнулит» закон. Но пока нет окончательных решений, отмечает он. Пискарев не ответил на звонок корреспондента «Ведомостей». Хубезов затруднился ответить, когда рабочая группа выработает необходимые пути решения.
Другой законопроект правительства – о QR-кодах на междугородном и международном транспорте – Госдума еще до первого чтения сняла с рассмотрения на неопределенный срок, после того как Путин сказал 9 декабря, что инициативу требуется доработать. 14 декабря президент пояснил, что под Новый год введение ограничений на транспорте создаст «много проблем для людей». К словам президента прислушался губернатор Камчатки Владимир Солодов, который ранее ввел проверку QR-кодов на воздушном и автомобильном транспорте. 20 декабря он объявил, что пересмотрел свое решение «в связи со значимостью перемещения граждан» в новогодние праздники.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина