Госдума выполнит поручение Путина о доработке законопроекта о QR-кодах в инициативном порядке

Если все пойдет по планируемому правительством графику – обсуждение продлится месяц до второго чтения, – то оно пройдет 18 января 2022 г., а третье уже 19 января, говорит собеседник в Госдуме. В теории на заседании 19 января, в среду, или неделей позже закон сможет одобрить Совет Федерации, рассуждает этот собеседник «Ведомостей», после чего он поступит на подпись Путину: «Закон вполне может успеть вступить в силу до 1 февраля, когда, по его нынешней редакции, и должны начать действовать обязательные QR-коды. Но это полностью ликвидирует переходный период, который оставляли людям для того, чтобы получать QR-код по ПЦР-тесту».