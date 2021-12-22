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США согласились обсудить российские предложения о безопасности

Вопрос о ракетах в Европе – наиболее реальный предмет договоренностей
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Министр иностранных дел России объявил о согласии США начать переговоры по российским предложениям о безопасности / Евгений Разумный / Ведомости

Между Россией и США достигнута договоренность о проведении переговоров по вопросам гарантий безопасности, объявил 22 декабря в интервью журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Переговоры в январе начнут между собой помощник российского президента Юрий Ушаков и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что также обсуждается возможное начало контактов по этим же вопросам с европейскими государствами на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также напрямую с ними. Лавров отметил, что соответствующие переговоры «не должны быть бесконечны, потому что угрозы нагнетаются вокруг нас в течение последних десятилетий на постоянной основе».

21 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, комментируя переданные во время ее визита в Москву 15 декабря предложения России, отметила, что Вашингтон готов их в целом обсуждать. «США готовы к дипломатическому взаимодействию по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия – НАТО и ОБСЕ», – сказала дипломат. В то же время она отметила, что, хотя часть предложений США готовы обсуждать и работать по ним через названные каналы, «в этих документах есть и другие вещи, которые, русские знают, неприемлемы для нас».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных