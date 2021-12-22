США согласились обсудить российские предложения о безопасности

США согласились обсудить российские предложения о безопасностиВопрос о ракетах в Европе – наиболее реальный предмет договоренностей
Между Россией и США достигнута договоренность о проведении переговоров по вопросам гарантий безопасности, объявил 22 декабря в интервью журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Переговоры в январе начнут между собой помощник российского президента Юрий Ушаков и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что также обсуждается возможное начало контактов по этим же вопросам с европейскими государствами на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также напрямую с ними. Лавров отметил, что соответствующие переговоры «не должны быть бесконечны, потому что угрозы нагнетаются вокруг нас в течение последних десятилетий на постоянной основе».
21 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, комментируя переданные во время ее визита в Москву 15 декабря предложения России, отметила, что Вашингтон готов их в целом обсуждать. «США готовы к дипломатическому взаимодействию по множеству каналов, включая двустороннее взаимодействие, Совет Россия – НАТО и ОБСЕ», – сказала дипломат. В то же время она отметила, что, хотя часть предложений США готовы обсуждать и работать по ним через названные каналы, «в этих документах есть и другие вещи, которые, русские знают, неприемлемы для нас».