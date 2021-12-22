США согласились обсудить российские предложения о безопасности

Между Россией и США достигнута договоренность о проведении переговоров по вопросам гарантий безопасности, объявил 22 декабря в интервью журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Переговоры в январе начнут между собой помощник российского президента Юрий Ушаков и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он добавил, что также обсуждается возможное начало контактов по этим же вопросам с европейскими государствами на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также напрямую с ними. Лавров отметил, что соответствующие переговоры «не должны быть бесконечны, потому что угрозы нагнетаются вокруг нас в течение последних десятилетий на постоянной основе».