Госдума VIII созыва завершила сессию дискуссией о необходимости обязательной вакцинации детей

«Я сожалею, что вчера в этом зале мы не смогли убедить большинство принять протокольное поручение, для того чтобы хотя бы запросить информацию в Минздраве, чем они руководствуются сейчас, вводя обязательную вакцинацию детей», – посетовала Останина. Приказ, как заявила депутат, противоречит «базовому закону об охране здоровья, поскольку дети с 15 лет самостоятельно могут принимать решения, без согласия родителей, хотя в приказе говорится, что требуется заявление одного из родителей». Кроме того, по словам Останиной, нет достоверной статистики о заболеваемости детей и о том, насколько тяжело они болеют.