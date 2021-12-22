Госдума VIII созыва завершила сессию дискуссией о необходимости обязательной вакцинации детей

Госдума VIII созыва завершила сессию дискуссией о необходимости обязательной вакцинации детейВолодин поручил депутатам провести дополнительную работу с Минздравом
На последнем заседании осенней сессии 2021 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил своему первому заместителю Александру Жукову запросить у Минздрава все приказы и подзаконные акты, касающиеся вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет в рамках национального календаря прививок по эпидемическим показателям. Вопрос о внесении в национальный календарь прививок по эпидемиологическим показаниям вакцинации от коронавируса для детей подняла на пленарном заседании председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).
Минздрав 20 декабря утвердил новую версию приказа о национальном календаре профилактических прививок и календаре прививок по эпидемическим показаниям, куда была включена вакцинация от коронавируса. В список категорий граждан, подлежащих вакцинации от ковида с приоритетом третьего уровня, помимо госслужащих и студентов были включены дети в возрасте от 12 до 17 лет на условиях добровольности и письменного разрешения одного из родителей.
«Я сожалею, что вчера в этом зале мы не смогли убедить большинство принять протокольное поручение, для того чтобы хотя бы запросить информацию в Минздраве, чем они руководствуются сейчас, вводя обязательную вакцинацию детей», – посетовала Останина. Приказ, как заявила депутат, противоречит «базовому закону об охране здоровья, поскольку дети с 15 лет самостоятельно могут принимать решения, без согласия родителей, хотя в приказе говорится, что требуется заявление одного из родителей». Кроме того, по словам Останиной, нет достоверной статистики о заболеваемости детей и о том, насколько тяжело они болеют.
Председатель комитета по охране здоровья Госдумы, депутат от «Единой России» Дмитрий Хубезов заметил, что ни о какой обязательной вакцинации речь в приказе не идет. Более того, подчеркнул он, в документе указано, что без разрешения родителя «никто ребенка вакцинировать не будет».
Володин тем не менее попросил «держать тему на контроле». По словам Володина, если председатель комитета поднимает этот вопрос, то действительно есть недопонимание или риск «двойного толкования, которое требуется устранить». «Как говорил наш президент, решения должны быть выверенными, все должно быть четко и понятно, – отметил спикер Госдумы. – Он кому это говорил? Всем нам говорил. Прививка – добровольная. Дети защищены законом. Депутаты держат вопрос на контроле. Президент с нас спросит, если будет иначе, и накажет. И прав будет».
После «бурного» обсуждения на заседании вопроса об обязательной вакцинации детей профильный комитет по охране здоровья направил запрос в Минздрав, сказал «Ведомостям» заместитель председателя комитета Алексей Куринный (КПРФ). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям определяет, для каких граждан прививка от ковида будет обязательной при угрозе возникновения эпидемий или вспышек инфекций. Сейчас, согласно документу, в первую очередь прививают людей в возрасте 60 лет и старше и др. Но в каждом конкретном случае требуется решение главного санитарного врача региона, в том числе в случае детей, поясняет Куринный.
В документе четко прописана добровольность и согласие родителей на вакцинацию от ковида для детей, отмечает первый зампред комитета от «Справедливой России» Федот Тумусов. Внесение вакцинации в национальный календарь прививок позволит финансировать ее из федерального бюджета, добавил он.
Хубезов и Минздрав на запросы «Ведомостей» не ответили.
ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова сообщил, что внесение вакцинации от ковида в календарь прививок по эпидпоказателям «не делает ее обязательной». Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков «Гам-ковид-вак-М» (торговое наименование – «Спутник М») от Научного центра им. Гамалеи.