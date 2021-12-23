От чего будут зависеть действия России на украинском направлении

Россия ранее предложила США и НАТО заключить юридически обязывающие соглашения о безопасности. Проект документов был опубликован 17 декабря. Там содержатся предложения юридически закрепить нерасширение НАТО на Восток, включая гарантию невхождения в альянс Украины и Грузии, а также отказ от размещения ударных вооружений за пределами рубежей НАТО по состоянию на 1997 г. Также там предлагается зафиксировать отказ от размещения ядерного оружия за пределами границ США и России, от обучения обращения с ним неядерных держав и проведения учений по соответствующим сценариям, от использования территорий третьих стран для возможного нападения, от наименования друг друга противниками в стратегических документах и другие пункты.