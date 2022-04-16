«Яблоко» на закрытом съезде обсудит внутреннюю реформу

Зампред «Яблока» Иван Большаков говорит, что неформально в партии ведутся разговоры о возможности перехода к более мягкой риторике, но отметил, что такие дискуссии возникали и в прошлом, но никогда в итоге не поддерживались. Перед партией «стоит задача ее сохранения»: «Яблоко» вряд ли может перестать высказываться. Но мы как и все вынуждены соблюдать осторожность: подбирать термины, например».