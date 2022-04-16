«Яблоко» на закрытом съезде обсудит внутреннюю реформу

«Яблоко» на закрытом съезде обсудит внутреннюю реформуПартия может повысить ответственность за публичную политическую позицию
«Яблоко» 16 апреля проведет закрытый съезд, на котором обсудит текущую политическую ситуацию, которая может сказаться на судьбе существующей с 1993 г. партии, заявил «Ведомостям» ее председатель Николай Рыбаков.
«Съезд партии обсудит будущее «Яблока» в современных условиях», – заверил он. Основной задачей съезда, как утверждает Рыбаков, будет внесение поправок в устав. Это завершит реформу, которая позволит «повысить внутреннюю демократию одновременно с повышением ответственности членов «Яблока» за публичную политическую позицию», отметил Рыбаков.
С начала военной спецоперации на Украине «Яблоко» выступало против ее проведения. В день ее начала 24 февраля коллегиальный орган управления партией – федеральный политкомитет – выступил с соответствующим заявлением, которое было подписано его председателем Григорием Явлинским. Сейчас публикации схожего содержания, но не имеющие силы юридического документа регулярно выходят как на сайте «Яблока», так и в соцсетях партии.
По данным опроса ВЦИОМ, спецоперацию сейчас скорее поддерживают 76% респондентов, а «скорее не поддерживают» 15%. Данные опроса показывают, что число тех, кто не поддерживает спецоперацию в целом по стране небольшое, но оно все равно существенно больше, чем рейтинг партии «Яблоко», отмечает политолог Константин Костин: «Они хотели бы стать политическими представителями этой электоральной группы».
Зампред «Яблока» Иван Большаков говорит, что неформально в партии ведутся разговоры о возможности перехода к более мягкой риторике, но отметил, что такие дискуссии возникали и в прошлом, но никогда в итоге не поддерживались. Перед партией «стоит задача ее сохранения»: «Яблоко» вряд ли может перестать высказываться. Но мы как и все вынуждены соблюдать осторожность: подбирать термины, например».
Вряд ли «Яблоку», которое прежде сильно не раздражало Кремль, грозит немедленная приостановка работы, говорит близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей».