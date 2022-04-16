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Политика

«Яблоко» на закрытом съезде обсудит внутреннюю реформу

Партия может повысить ответственность за публичную политическую позицию
Екатерина Гробман
Максим Стулов / Ведомости

«Яблоко» 16 апреля проведет закрытый съезд, на котором обсудит текущую политическую ситуацию, которая может сказаться на судьбе существующей с 1993 г. партии, заявил «Ведомостям» ее председатель Николай Рыбаков.

«Съезд партии обсудит будущее «Яблока» в современных условиях», – заверил он. Основной задачей съезда, как утверждает Рыбаков, будет внесение поправок в устав. Это завершит реформу, которая позволит «повысить внутреннюю демократию одновременно с повышением ответственности членов «Яблока» за публичную политическую позицию», отметил Рыбаков.

С начала военной спецоперации на Украине «Яблоко» выступало против ее проведения. В день ее начала 24 февраля коллегиальный орган управления партией – федеральный политкомитет – выступил с соответствующим заявлением, которое было подписано его председателем Григорием Явлинским. Сейчас публикации схожего содержания, но не имеющие силы юридического документа регулярно выходят как на сайте «Яблока», так и в соцсетях партии. 

По данным опроса ВЦИОМ, спецоперацию сейчас скорее поддерживают 76% респондентов, а «скорее не поддерживают» 15%. Данные опроса показывают, что число тех, кто не поддерживает спецоперацию в целом по стране небольшое, но оно все равно существенно больше, чем рейтинг партии «Яблоко», отмечает политолог Константин Костин: «Они хотели бы стать политическими представителями этой электоральной группы». 

Зампред «Яблока» Иван Большаков говорит, что неформально в партии ведутся разговоры о возможности перехода к более мягкой риторике, но отметил, что такие дискуссии возникали и в прошлом, но никогда в итоге не поддерживались. Перед партией «стоит задача ее сохранения»: «Яблоко» вряд ли может перестать высказываться. Но мы как и все вынуждены соблюдать осторожность: подбирать термины, например».

Вряд ли «Яблоку», которое прежде сильно не раздражало Кремль, грозит немедленная приостановка работы, говорит близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных