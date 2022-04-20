Владимир Путин обсудил с общественниками масштабное импортозамещение

Владимир Путин обсудил с общественниками масштабное импортозамещениеВ рамках дискуссии президент выдвинул теорию о славянских корнях Рюрика
Владимир Путин впервые после начала специальной военной операции на Украине провел встречу с общественниками. В Екатерининском зале Кремля на заседание набсовета президентской автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (РСВ) собрали участников конкурсов, которые проводятся под эгидой этой структуры (таких конкурсов 26, а из победителей «Лидеров России» отбирали даже кандидатов в депутаты Госдумы).
В прошлый раз, в марте 2021 г., такая же встреча проходила по видеоконференцсвязи (ВКС) – в связи с пандемией коронавируса.
Теперь по ВКС Путин общался только с членами набсовета РСВ. Это куратор РСВ, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова, помощники президента Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, президент Сбербанка Герман Греф, министр науки Валерий Фальков и др. Они все были на мероприятии, но онлайн.
По словам президента, идеи, которые предлагают участники разных проектов РСВ, оказались очень востребованными, особенно он поблагодарил волонтеров. Но от долгой вступительной речи он отказался, отметив лишь, что единомышленники «из 150 стран мира так или иначе присоединились к этой [волонтерской] работе»: «Это значит, что у нас много единомышленников, которые хотят идти вместе с нами, вместе развиваться, дружить, поддерживать друг друга».
Владимир Путин о норманнской теории образования русского государства
«Есть мнение, что у него [Рюрика] то ли мама была славянка, [то ли] что-то в этом роде, и не случайно Рюрик оказался в конечном итоге в Новгороде, его призвали на служение туда не случайно».
Тем не менее было понятно, что это отчетная встреча. Гендиректор РСВ Алексей Комиссаров доложил президенту, что в 2017 г. «35–39% населения верили в то, что в России у любого человека есть возможности для самореализации», а в начале 2022 г. число таких людей было 70%. То, что сейчас появились «новые вызовы», Комиссаров признал, но тут же отметил, что «вызовы – это всегда новые возможности».
О военной спецоперации на Украине на встрече с общественниками сказал сам Путин, правда отвечая на вопрос 12-летней школьницы из Севастополя, участницы конкурса «Большая перемена» Дианы Красовской. Она рассказала президенту, что восемь лет назад переехала из Луганска. В Донбассе многое менялось за эти годы в худшую сторону, потому что «продолжались бомбежки, удары артиллерии, боевые действия», сказал Путин. «Именно трагедия, которая происходила на Донбассе, и в том числе в Луганской народной республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают», – отметил он.
Таких отступлений больше не было. Участники мероприятия просили Путина поддержать их инициативы, в том числе в области импортозамещения и борьбы с последствиями санкций.
К примеру, победительница конкурса РСВ «Мастера гостеприимства» Екатерина Крюнас предложила создать программу подготовки региональных команд для развития туризма. Президент предложил создать ее на базе Ростуризма. Из-за развития внутреннего туризма нужно будет кратное увеличение сотрудников туристической отрасли, отметил Чернышенко. Дизайнер Инна Королева предложила сделать бренд «Сделано в России» популярным «во всем мире». Путину хотелось бы, чтобы места ушедших из России брендов заняли отечественные марки. Среди других предложений, поддержанных президентом, – создание кадрового агентства на базе РСВ, продвижение национального стритфуда, расширение системы профессиональных стажировок для молодежи и др.
Говорил глава государства с участниками конкурсов и об образовании. Он согласился с предложением создать общероссийское детское движение, добавив, что «нужно это сделать так, чтобы это не было навязано «сверху»» (см. статью на стр. 03). Победительница конкурса «Учитель будущего» Элина Стрейкмане предложила проводить с сентября в школах уроки медиаграмотности, поскольку русский язык «может стать еще оружием в информационной войне», а такие уроки помогут сформировать «иммунитет к манипуляциям».
Работа в этой области уже усилена, потому что «на детей обрушился шквал дезинформации», сказал министр просвещения Сергей Кравцов. Поэтому с 1 сентября в школах будут введены уроки под названием «Разговоры о важном», а также в начале недели будет исполнение гимна и поднятие флага. Путин идею с гимном и флагом поддержал – правда, добавил, что «нужно, чтобы это было сделано достойно»: «Там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока это перенести».
Путин поддержал идею, чтобы во всех регионах появились «советники директора по воспитанию». Впрочем, проект реализуется в 10 регионах, со следующего года будет в 35 регионах. По его словам, важно помочь молодым людям сориентироваться в потоке информации. А «формальный подход пойдет только во вред», сказал Путин.
Политолог Михаил Виноградов считает, что президент не случайно говорит не только на темы, прямо связанные с военной спецоперацией. «Есть демонстрация желания найти другие темы, не связанные с конфликтом России и Украины, – от реанимации лунной программы до встречи с РСВ, – отмечает Виноградов. – Это может интерпретироваться по-разному – от желания сохранить преемственность с повесткой дня «мирного времени» до желания избежать подчеркнутой концентрации только на конфликте с Украиной». Кроме того, таким образом Путин может разнообразить площадки, на которых делает и нужные заявления по российско-украинской теме.