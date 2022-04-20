Владимир Путин обсудил с общественниками масштабное импортозамещение

О военной спецоперации на Украине на встрече с общественниками сказал сам Путин, правда отвечая на вопрос 12-летней школьницы из Севастополя, участницы конкурса «Большая перемена» Дианы Красовской. Она рассказала президенту, что восемь лет назад переехала из Луганска. В Донбассе многое менялось за эти годы в худшую сторону, потому что «продолжались бомбежки, удары артиллерии, боевые действия», сказал Путин. «Именно трагедия, которая происходила на Донбассе, и в том числе в Луганской народной республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают», – отметил он.